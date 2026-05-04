Η «Εμμέλεια» της «Πολυφωνικής» στο 3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κρύας Βρύσης Πέλλας

Αναχωρεί το Σάββατο 9 Μαΐου, για την Κρύα Βρύση Πέλλας, το ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», προκειμένου να λάβει μέρος στο 3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κρύας Βρύσης Πέλλας, που οργανώνει η τοπική Δημοτική Χορωδία Κρύας Βρύσης, στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης.

Στο Χορωδιακό αυτό Φεστιβάλ που οργανώνεται με επιτυχία κάθε χρόνο, επί διήμερο, θα λάβουν μέρος 12 χορωδίες από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Η πατρινή χορωδία θα ερμηνεύσει τα εξής έργα: «ΤΙ ΓΥΡΕΥΕΙΣ ΑΕΡΑΚΙ», στίχοι: Γεώργιος Κρόκος, μουσική: ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΝΑΣ, «ΕΡΗΝΑΚΙ», Δημώδες, Επεξεργασία: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ, «BRE PETRUNKO», μουσική: FILIP KUTEV, «ΔΕ ΣΕ ΦΟΒΑΜΑΙ», στίχοι: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΟΥΜΟΣ, μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και «ΒΑΡΚΑ ΓΙΑΛΟ», στίχοι και μουσική: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ, Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ.

Τη χορωδία θα διευθύνει η Μαέστρος και καθηγήτρια του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Αλμπένα Πενκόβα. Πιάνο θα παίξει η Ολένα Φέντκο.

Αρχηγός της αποστολής της χορωδίας θα είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός