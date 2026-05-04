ΕΡΤ: ΕΔΕ μετά την καταγγελία Ιω. Δάρα για το αθλητικό τμήμα

Ένορκη Διοικητική Εξέταση Εξέταση διατάχθηκε από την ΕΡΤ, μετά την παραίτηση του διευθυντή του αθλητικού τμήματος του καναλιού, Γιάννη Δάρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΡΤ

“Η ΕΡΤ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αθλητικού τμήματος, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών.

Η ΕΡΤ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε ζήτημα που άπτεται της λειτουργίας της και δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας της”.

Τι καταγγέλει ο Γιάννης Δάρας για τις προσλήψεις στην ΕΡΤ

Αναφορά στην εισαγγελία Αθηνών έκανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Δάρας πρώην Διευθυντής του αθλητικού τομεά την ΕΡΤ, για παρεμβάσεις στην διαδικασία προκήρυξης της ΕΡΤ από διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας Όπως αναφέρει δεν επιθυμεί την συμμετοχή του “σε καμία αδιαφανή διαδικασία”, ενώ αντιθέτως επιθυμεί “την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη δίκαιη και αμερόληπτη αξιολόγηση όλων των υποψηφίων χωρίς καμία παρέμβαση στο έργο του”. Συμπληρώνει πως δεν τον ενδιαφέρει “καμία θέση ευθύνης και «διευθυντική καρέκλα», όταν επιχειρούν, αφενός να αδικήσουν ανθρώπους- εργαζομένους-υποψηφίους που αναζητούν κάποια θέση εργασίας” και αφετέρου να τον “εμπλέξουν σε παράνομες πράξεις”

Ο δημοσιογράφος με την αναφορά του στον εισαγγελέα υποστηρίζει ό,τι:

” σε δύο διαδικασίες πρόσληψης δημοσιογράφων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου /ΣΜΕ (διάρκεια από τον Απρίλιο έως 31-12-2026 με δικαίωμα ανανέωσης) στη Διεύθυνση Αθλητικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος, που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2026 και ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται τον Απρίλιο του 2026, υπήρξε παρέμβαση και στις δύο προκηρύξεις” από διευθυντικό στέλεχος της ΕΡΤ “με εντολή ανωτέρου”, όπως ισχυρίστηκε.

“Στον έναν διαγωνισμό για πλήρωση πέντε θέσεων ΣΜΕ, για την ιστοσελίδα ertsports.gr , (Πρακτικό 432 Διοικητικού Συμβουλίου 12-3-2026, αρ. πρωτοκόλλου 8166, θέμα 14ο, σύμφωνα με την 3605/17.02.26 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, διαπίστωσα εκ των υστέρων ως επικεφαλής της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης, ότι η λίστα αιτηθέντων-συμμετεχόντων που χορηγήθηκε στην επιτροπή αξιολόγησης με e mail από τη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος, ήταν λανθασμένη και πως είχε διαφορές από την αρχική λίστα που μας είχε σταλεί, λίγες ημέρες νωρίτερα” , αναφέρει ο Γ. Δάρας και συνεχίζει:

“Δύο υποψήφιοι από άλλη προκήρυξη για 3 θέσεις ΣΜΕ που «έτρεχε» παράλληλα, είχαν μεταφερθεί στην λίστα της εν λόγω προκήρυξης, αλλά οι συνεχόμενοι αριθμοί πρωτοκόλλου στην αίτηση τους ήταν εύκολο να ξεγελάσουν τον οποιονδήποτε. Ήταν ξεκάθαρο, ότι είχε γίνει παρέμβαση στο κομπιούτερ και στην αλλαγή των δύο υποψηφίων από τη μία λίστα στην άλλη. Οι δύο προκηρύξεις διέφεραν στο θέμα της απαιτούμενης προϋπηρεσίας αλλά και του τομέα εργασίας τους. Το αποτέλεσμα ήταν να προσληφθούν δύο άτομα που δεν είχαν υποβάλλει αίτηση για την συγκεκριμένη προκήρυξη θέσεων. Για τα παραπάνω, έχω στη διάθεση μου όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, έντυπες λίστες και e mails, που αποδεικνύουν την παρέμβαση που έγινε.”

Στον άλλο διαγωνισμό, για 3 θέσεις ΣΜΕ, (Πρακτικό 432 Διοικητικού Συμβουλίου της 12-3-2026, με αριθμό πρωτοκόλλου 8169, θέμα 17ο, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3139/10.02.2026 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος),” το διευθυντικό στέλεχος “δεν δέχθηκε την εισήγηση της ίδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης στην οποία ήμουν επικεφαλής, για τον έναν από τους τρεις υποψηφίους που είχε προκρίνει η επιτροπή μας, προτείνοντας μου ένα άλλο όνομα” , “δίνοντας μου παράλληλα και το βιογραφικό του. ¨Όταν επεσήμανα ότι αυτό αφενός δεν είναι νόμιμο και αφετέρου ότι δεν υπήρχε υποψήφιος με αυτά τα στοιχεία, μου έδωσε εντολή να αλλάξει το πρακτικό και να γίνει νέα εισήγηση με χαρακτηρισμένη «άγονη την τρίτη θέση», ώστε να επαναπροκηρυχθεί σύντομα αυτή, και να κάνει αίτηση αυτή την φορά ο προαναφερόμενος”.

“Πραγματικά στις 24-4-2026, επαναπροκηρύχθηκε η θέση αυτή, με την υπ’ αριθμό 8503 αρ. πρωτοκόλλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπου στο υπ’ αριθμόν 10 εδάφιο, αναφέρεται η Έγκριση Εκκίνησης εκ νέου της διαδικασίας για τη σύναψη μιας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου λόγω άγονης διαδικασίας (ΑΔΑ: Π7ΝΑ465Θ1Ε-9ου) βάση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρακτικό 14 της 02.04.2026. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων είναι τα μεσάνυχτα της 1ης Μαΐου 2026. Την Παρασκευή 24-04-2026 και ώρα 16.37,” το διευθυντικό στέλεχος, “επικοινώνησε μαζί μου και μου θύμισε ποιος πρέπει να πάρει τη θέση στην αξιολόγηση των υποψηφίων που θα γίνει αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας αιτήσεων την 1-5-2026”.

Και συνεχίζει υποστηρίζοντας πως το διευθυντικό στέλεχος “έκανε λόγο για δύο ακόμη προκηρύξεις, τονίζοντας μου ότι η δεύτερη προκήρυξη (με αριθμό πρωτ.8504/ 24.04.2026) που αναφερόταν σε σύμβαση μικρής διάρκειας («όχι νωρίτερα από 01.06.2026 και έως 31.07.2026»), αφορούσε συγκεκριμένο δημοσιογράφο «που πρέπει να προσληφθεί για το Μουντιάλ» ενώ για την τρίτη θέση (πάλι σε προκήρυξη για το ertsports.gr με προθεσμία έως την 1η Μαΐου 2026) «θα με ενημερώσει εν ευθέτω χρόνω».