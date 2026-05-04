Σία Αναγνωστοπούλου: «Σε καθεστώς ομηρίας οι εργαζόμενοι του Ε.Α.Π.»

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς την αρμόδια Υπουργό σχετικά με τους όρους συμβάσεων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τις επιπτώσεις τους στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Με την ολοκλήρωση της προκήρυξης 2Κ/2025 του ΑΣΕΠ, εκατοντάδες εργαζόμενοι στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), οι οποίοι υπηρετούσαν το Ίδρυμα επί σειρά ετών (έως και 22 έτη) υπό καθεστώς εργασιακής ομηρίας, δικαιώθηκαν καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων Συμβασιούχων του Ε.Α.Π. και τη σχετική νομική γνωμοδότηση που τις συνοδεύει, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου επιχειρεί να επιβάλει στους εργαζόμενους ένα σχέδιο σύμβασης που περιέχει όρους οι οποίοι έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με το δημόσιο εργατικό δίκαιο, το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, στα άρθρα 4 και 8 του προτεινόμενου σχεδίου σύμβασης, εισάγεται η δυνατότητα μονομερούς μετάθεσης ή τοποθέτησης του υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δομή του εργοδότη, ακόμη και στο εξωτερικό, υποχρεώνοντας τον εργαζόμενο να αποδεχθεί ρητά ότι μια τέτοια μετακίνηση δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή, ενώ παράλληλα τον εξαναγκάζει σε παραίτηση από το δικαίωμα αποζημίωσης για εκτός έδρας εργασία. Επιπλέον, στο άρθρο 2 καθιερώνεται μια δοκιμαστική περίοδος έξι μηνών με δυνατότητα λύσης της σύμβασης χωρίς αποζημίωση, η οποία όμως στερείται πρόβλεψης για την περίπτωση ολιγωρίας της Διοίκησης στην αξιολόγηση, αφήνοντας τον εργαζόμενο μετέωρο. Παράλληλα, οι διατάξεις των άρθρων 9 και 17 προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης χωρίς αποζημίωση για ασαφείς λόγους «αντισυμβατικής συμπεριφοράς» ή ακόμη και για απλή αμέλεια στην αναγγελία ασθένειας, καταστρατηγώντας τις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2112/1920 και το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος.

Επειδή, η επιβολή τέτοιων όρων προσβάλλει το κύρος του ΑΣΕΠ και μετατρέπει μια μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο σε επισφαλή απασχόληση ιδιωτικού τύπου,

Επειδή, η προστασία της εργασίας αποτελεί θεμελιώδη συνταγματική εγγύηση,

Επειδή, εκατοντάδες εργαζόμενοι καλούνται υπό την πίεση του χρόνου να υπογράψουν συμβάσεις που υποβαθμίζουν τα κεκτημένα δικαιώματά τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Πώς δικαιολογείται ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο να αγνοεί επιδεικτικά το εργατικό δίκαιο και τις συνταγματικές επιταγές, υιοθετώντας πρακτικές που υπονομεύουν το κύρος των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και τη μονιμότητα των επιτυχόντων;

2. Προτίθεσθε να παρέμβετε άμεσα ώστε να αποσυρθούν οι παράνομοι και καταχρηστικοί όροι από το σχέδιο σύμβασης του Ε.Α.Π., οι οποίοι επιβάλλουν στους εργαζόμενους παραίτηση από θεμελιώδη δικαιώματα;

3. Θα διασφαλιστεί ότι οι συμβάσεις ΙΔΑΧ των εργαζομένων θα αντιστοιχούν πλήρως στο καθεστώς που ορίζει ο νόμος για το Δημόσιο, χωρίς «αστερίσκους» και ρήτρες που επαναφέρουν την εργασιακή ομηρία από την πίσω πόρτα;