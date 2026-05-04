Τι σημαίνει για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής- Τι λένε οι δικηγόροι

«Δεν πρόκειται για καμία τεράστια αλλαγή». Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι δικηγόροι, για τη νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου

Η βασική αλλαγή, στο νέο καθεστώς των εξώσεων είναι απλή, αναφέρει στο thebest.gr, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, Παναγιώτης Μεταξάς: «Οι διαταγές αυτές δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους, κατ' εφαρμογή απόφασης του υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε κάθε Πρωτοδικείο της χώρας καταρτίζεται ειδικός κατάλογος δικηγόρων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια. Στην Πάτρα, στη λίστα αυτή, έχει 280 πιστοποιημένους δικηγόρους. Ο δικηγόρος που αναλαμβάνει μια υπόθεση έχει στη διάθεσή του 20 ημέρες από την ανάθεση για να εκδώσει τη διαταγή».

Η διαδικασία καλύπτει και τις δύο πλευρές του προβλήματος. Τόσο την είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων μέσω της διαταγής πληρωμής, όσο και την απομάκρυνση ενοικιαστή που αρνείται να αποχωρήσει, μέσω της διαταγής απόδοσης μισθίου. Δεν αφήνει, ωστόσο, απροστάτευτους και τους ενοικιαστές, καθώς προβλέπεται αυτόματη, εξάμηνη και αδάπανη προθεσμία μεταστέγασης, με δυνατότητα δικαστικής παράτασης αν συντρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι.

«Όταν δεν πληρώνεις ενοίκια φεύγεις σε ένα με ενάμισι μήνα και αυτό δεν άλλαξε», επισημαίνει στο thebest.gr ο Πατρινός δικηγόρος Αλέξης Σκαρμέας, και προσθέτει: «Αυτό που άλλαξε είναι ότι αντί οι διαταγές να βγαίνουν από τον δικαστή, θα την βγάζουν οι δικηγόροι. Επίσης, αυτό που άλλαξε, είναι ότι όταν η μίσθωση έχει λήξει ή έχει μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, ενώ αυτό έπρεπε να γίνει με αγωγή, το κάνεις πλέον με την παραπάνω διαδικασία, που κάνει περίπου πεντέμισι μήνες. Όταν οφείλεις, βγαίνει με τις παλιές διατάξεις, αυτό δεν άλλαξε. Σε βάρος του πολίτη, βέβαια, είναι ότι επιβαρύνεται με πολύ περισσότερα έξοδα, καλείται να πληρώσει δικηγόρους, δηλαδή και τον δικηγόρο του αλλά και τον δικηγόρο που ορίζεται από τη λίστα, για μια δουλειά που πριν έκανε ο δικαστής».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η κλασική αγωγή στο Πρωτοδικείο παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Εξακολουθεί να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, απουσίας μισθωτηρίου ή διεκδίκησης πρόσθετων αξιώσεων, όπως αποζημιώσεις σε περιπτώσεις όπου απαιτείται πλήρης δικαστική εκδίκαση.

Τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας

- Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στον δικηγόρο του για την υπόθεση. Δεν επιλέγει τον πιστοποιημένο δικηγόρο που εκδίδει τη διαταγή, καθώς αυτός ορίζεται αυτόματα από το Πρωτοδικείο.

- Σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης, ενεργοποιείται η νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την παλιά αλλά είναι ταχύτερη.

- Για μη πληρωμή ενοικίων παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες: 15ήμερη εξώδικη προειδοποίηση και στη συνέχεια διαδικασία που ολοκληρώνεται περίπου σε 3 μήνες.

- Για λήξη μίσθωσης προβλέπεται τρίμηνη εξώδικη προθεσμία και δίμηνη προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες συνολικά για την αποχώρηση.

- Ο δικηγόρος συντάσσει εξώδικο, ετοιμάζει τον φάκελο και καταθέτει αίτηση στο Πρωτοδικείο μαζί με παράβολο 300 ευρώ.

- Η Γραμματεία του Πρωτοδικείου ορίζει με σειρά έναν πιστοποιημένο δικηγόρο, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη.

- Ο πιστοποιημένος δικηγόρος ελέγχει τον φάκελο εντός 20 ημερών και, εφόσον είναι πλήρης, υπογράφει τη διαταγή, δίνοντας και το δικαίωμα ανακοπής στον ενοικιαστή.

- Εκδίδεται το εκτελεστό απόγραφο και επιδίδεται στον ενοικιαστή, με προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών, ανάλογα με την περίπτωση.

- Ο ενοικιαστής μπορεί να προσφύγει δικαστικά με ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας επιπλέον χρόνο αν υπάρχει λόγος.

- Στη λήξη μίσθωσης, ο ενοικιαστής έχει εγγυημένο από τον νόμο τουλάχιστον 6 μήνες για να μετακομίσει χωρίς κόστος, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της διαδικασίας.