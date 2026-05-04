Θεσσαλονίκη: 67χρονος μπήκε σε τράπεζα με σφυρί

Μετά το περιστατικό με τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κολωνού και στο Πρωτοδικείο άλλο ένα ακόμη περιστατικό σε υπηρεσία ήρθε να προστεθεί.

Άντρας, 67 ετών, μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί, και απείλησε υπαλλήλους, πριν ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνέβη γύρω στις 11.30 το πρωί, ενώ ο 67χρονος προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα.