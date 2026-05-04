Πανεπιστήμιο Πατρών: Παραδόθηκαν τα πρώτα 102 δωμάτια στη φοιτητική εστία- «Στόχος μας να δημιουργήσουμε τις πιο υπερσύγχρονες εστίες σε όλη τη χώρα» λέει ο πρύτανης- ΦΩΤΟ

Σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως επισημαίνει μιλώντας στο thebest.gr ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας.

Όπως αναφέρει, «η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια με χρηματοδότηση ύψους 120.000 ευρώ από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, μέσω της οποίας ανακαινίστηκαν 15 δωμάτια». Στη συνέχεια, «με επιπλέον 300.000 ευρώ από την Περιφέρεια, ανακαινίστηκαν ακόμη 35 δωμάτια», ενώ «ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο Μεσολόγγι, όπου 10 δωμάτια σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση μετατράπηκαν σε 40 πλήρως ανακαινισμένα».

Ο κ. Μπούρας τονίζει ότι «στις 2 Μαΐου παραδόθηκαν τα πρώτα 102 δωμάτια σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο στη φοιτητική εστία στην Πάτρα, το οποίο διαθέτει σύγχρονες υποδομές, όπως ψύξη και θέρμανση, ξενοδοχειακό εξοπλισμό και ζεστό νερό μέσω ηλιακών συστημάτων». Παράλληλα, «σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή ακόμη 102 δωματίων, συνεχίζοντας τη συνολική αναβάθμιση των εστιών».

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει, «έχουν ήδη κατατεθεί στην αρμόδια υπουργό μελέτες για τη δημιουργία επιπλέον 240 δωματίων, με προϋπολογισμό 5,5 εκατομμύρια ευρώ», ενώ «προβλέπεται και χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την εστία στο Κουκούλι».

Καταλήγοντας, ο πρύτανης υπογραμμίζει ότι «βασικός στόχος είναι η δημιουργία των πιο σύγχρονων και πλήρως εξοπλισμένων φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας στους φοιτητές αξιοπρεπείς και ποιοτικές συνθήκες διαμονής».