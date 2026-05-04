Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες για το ατύχημα στο Αεροδρόμιο του Αράξου»

Κοινοβουλευτική αναφορά για το ατύχημα στον Άραξο κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με τη συνυπογραφή του αρμόδιου τομεάρχη Βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου.
H σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:
"Κοινοβουλευτική αναφορά με τις ανακοινώσεις της του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για το επικίνδυνο ατύχημα στο Αεροδρόμιο του Αράξου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανθρώπων, τις ζημιές σε εξοπλισμό επικοινωνιακής κάλυψης του γεγονότος και το πλήγμα στην τουριστική εικόνα της Αχαΐας και ευρύτερα της δυτικής Ελλάδας, κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με τη συνυπογραφή του αρμόδιου τομεάρχη Βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου.
Στην αναφορά παρατίθενται αποσπάσματα από την ανακοίνωση της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που καταγγέλλει όσους είχαν την ευθύνη για τη διοργάνωση της εκδήλωσης όπου «κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους, σκάλα επιβίβασης υποχώρησε, με αποτέλεσμα περισσότεροι από δέκα συνάδελφοι – δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και οπερατέρ – να βρεθούν στο κενό από ύψος άνω των τριών μέτρων» με αποτέλεσμα τρεις εξ αυτών να τραυματισθούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι υπέστησαν μικροτραυματισμούς.
Επιπλέον στην ανακοίνωση της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που παρατίθεται στην αναφορά τονίζεται ότι «πέραν του κινδύνου για ανθρώπινες ζωές, καταγράφηκαν και εκτεταμένες φθορές στον επαγγελματικό εξοπλισμό των συναδέλφων, με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα να καταστρέφονται ολοσχερώς, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο εργαζόμενους που ήδη δοκιμάζονται από τις συνθήκες του επαγγέλματος».
Κλείνοντας την κοινοβουλευτική αναφορά με την παράθεση αποσπάσματος από την ανακοίνωσή της η Υ.Π.Α. περί διερεύνησης του συμβάντος με σκοπό «να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος», ζητείται από τους Βουλευτές η άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τα πόρισμα για τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα, προκειμένου:
- να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αναλογούν,
- να μην ξανασυμβεί ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας εργαζομένων και το πλήγμα στην εικόνα του τουρισμού για την Δυτική Ελλάδα και ειδικά για την περιοχή της Αχαΐας και της Ηλείας,
- να αποκατασταθούν οι υλικές ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός των εργαζόμενων δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ, εικονοληπτών και των μέσων τους.
Τέλος, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εύχονται στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επάνοδο στο λειτούργημα της ενημέρωσης που ασκούν".
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: «Αναγκαία η άμεση διαλεύκανση και το πόρισμα για το ατύχημα στο
αεροδρόμιο του Αράξου»
Ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ
καταθέτει την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) (απεστάλη με e-mail) και
την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) (δημοσίευμα).
Στην ανακοίνωση του το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. «καταγγέλλει δημόσια όσους είχαν την
ευθύνη της διοργάνωσης εκδήλωσης στο αεροδρόμιο του Αράξου» διότι «κατά τη διάρκεια
της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους, σκάλα επιβίβασης υποχώρησε, με
αποτέλεσμα περισσότεροι από δέκα συνάδελφοι – δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και
οπερατέρ – να βρεθούν στο κενό από ύψος άνω των τριών μέτρων» με αποτέλεσμα τρεις εξ
αυτών να τραυματισθούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι υπέστησαν
μικροτραυματισμούς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δ.Σ. της της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. «το περιστατικό αυτό δεν είναι
ένα «ατυχές συμβάν». Είναι το αποτέλεσμα προκλητικής αδιαφορίας και επικίνδυνης
προχειρότητας». Επιπλέον, «πέραν του κινδύνου για ανθρώπινες ζωές, καταγράφηκαν και
εκτεταμένες φθορές στον επαγγελματικό εξοπλισμό των συναδέλφων, με κάμερες,
φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα να καταστρέφονται ολοσχερώς, επιβαρύνοντας
ακόμη περισσότερο εργαζόμενους που ήδη δοκιμάζονται από τις συνθήκες του
επαγγέλματος».
Επιπλέον, μεταξύ άλλων τονίζεται ότι η Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. δεν θα επιτρέψει «καμία συγκάλυψη,
καμία υπεκφυγή» στην απόδοση ευθυνών, γιατί «η προστασία της σωματικής ακεραιότητας
των εργαζομένων στα ΜΜΕ δεν είναι διαπραγματεύσιμη».
Τέλος, αφού σύμφωνα με ανακοίνωσή της η Υ.Π.Α. «σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές
και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι
ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος», είναι αναγκαία η άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και
τα πόρισμα για τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα, προκειμένου:
- να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αναλογούν,
- να μην ξανασυμβεί ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη
διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας εργαζομένων και το πλήγμα στην εικόνα
του τουρισμού για την Δυτική Ελλάδα και ειδικά για την περιοχή της Αχαΐας και της
Ηλείας,
- να αποκατασταθούν οι υλικές ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός των εργαζόμενων
δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ, εικονοληπτών και των μέσων τους.
Επισυνάπτονται οι σχετικές ανακοινώσεις
Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της αναφοράς και ενημέρωση για τις ενέργειές
σας.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2026
Οι καταθέτοντες Βουλευτές
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
