Patras Agro Food Expo 2026: «Ισχυρό ενδιαφέρον και νέες ευκαιρίες για τον αγροδιατροφικό τομέα»

"Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Agro Food & Drink Patras Expo 2026, μια διοργάνωση που αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο συνάντησης για τον αγροδιατροφικό κλάδο της Αχαΐας και συνολικά της χώρας, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες προβολής, δικτύωσης και επιχειρηματικών συνεργειών", αναφέρει το Επιμελητήριο Αχαΐας και συνεχίζει:

Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τις επιχειρήσεις–μέλη του να συμμετάσχουν στην έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Ιουνίου 2026 στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας, έναν χώρο με ισχυρό συμβολισμό και δυναμική για μεγάλες εκθεσιακές και επιχειρηματικές δράσεις.

Η έκθεση αποτελεί σημείο αναφοράς για παραγωγούς, μεταποιητές, προμηθευτές και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, με βασικούς στόχους την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την προώθηση των τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών συνεργασιών σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Πληροφορίες συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για:

τους τομείς συμμετοχής

τις παροχές και τα διαθέσιμα μεγέθη περιπτέρων

το κόστος συμμετοχής

τις παράλληλες δράσεις και τις Β2Β συναντήσεις

μέσα από το αναλυτικό ενημερωτικό φυλλάδιο της έκθεσης

Κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις

Εάν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, της αγροδιατροφής, της εστίασης, του τουρισμού ή της υποστήριξης παραγωγής (εξοπλισμός, συσκευασία, αγροτεχνολογία), η συμμετοχή σας στην έκθεση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για:

προβολή προϊόντων και υπηρεσιών

ανάπτυξη νέων συνεργασιών

πρόσβαση και διείσδυση σε νέες αγορές

ενίσχυση της παρουσίας σας στον κλάδο

Ήδη καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, με σημαντική συμμετοχή και από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της έκθεσης ως εργαλείου ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται. Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυναμική της διοργάνωσης και να γίνουν μέρος μιας πρωτοβουλίας που ενισχύει τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφική ταυτότητα της περιοχής.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site της έκθεσης https://agrofooddrinkexpo.gr/ ή επικοινωνήστε απευθείας με τη διοργανώτρια εταιρεία PRO-EXPO: κα. Γεωργία Τσιλιμίγκρα, Ελ. Βενιζέλου 131Α, Αθήνα, Τ.Κ. 142 31, τηλ.: 210 2232441,e-mail: [email protected]