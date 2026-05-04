Πάτρα: «Παραβιάζουν φανάρια και πεζόδρομους, κάνουν τα πεζοδρόμια πίστες ταχύτητας και πάνω σε ένα πατίνι βλέπεις δυο και τρεις»

Κόκκινα φανάρια που αγνοούνται, μονόδρομοι που παραβιάζονται, πεζοδρόμια και πλατείες που μετατρέπονται σε πίστες ταχύτητας, δυο και τρία παιδιά επάνω σε ένα πατίνι.

Η εικόνα που περιγράφει στο thebest.gr ο πρόεδρος των ταξί Πάτρας, Γιώργος Σίδερης, είναι πλέον καθημερινή πραγματικότητα στους δρόμους της πόλης, με τα ηλεκτρικά πατίνια να αποτελούν αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια των ανηλίκων που τα οδηγούν.

«Κάθε μέρα βλέπουμε διάφορες συμπεριφορές από τα νεαρά παιδιά που οδηγούν πατίνι. Παραβιάζουν τα κόκκινα φανάρια, σε στοπ δεν σταματάνε, παραβιάζουν μονόδρομους, ανεβαίνουν σε πλατείες, σε πεζοδρόμια, όπου τα βολεύει. Γιατί; Διότι τα ενοικιαζόμενα πατίνια έχουν χρέωση για συγκεκριμένο χρόνο και το κάθε παιδί ψάχνει να βρει τον πιο σύντομο δρόμο. Επίσης, τα ηλεκτρικά πατίνια είναι αθόρυβα και υπάρχει δυσκολία να το αντιληφθεί ένας οδηγός. Τα πατίνια είναι μονοθέσια, ωστόσο πολλές φορές έχουμε δει επάνω και δύο και τρία παιδιά. Δυστυχώς νομίζουν ότι είναι παιχνίδια, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι σαν τουφέκι στα χέρια του παιδιού. Κυκλοφορούν σε δρόμους όπως η Ακτή Δυμαίων και η μίνι Περιμετρική, δρόμοι που κρύβουν παγίδες και αναπτύσσουν ταχύτητες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία από ολόκληρη την Ελλάδα είναι αποκαλυπτικά. Το 2025, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα και 4 σοβαρά, ενώ περίπου 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία. Η τάση δεν δείχνει σημάδια ανατροπής, καθώς μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οι νοσηλείες ανηλίκων ξεπέρασαν τις 150, με τους γιατρούς να περιγράφουν καθημερινά περιστατικά, πολλά με σοβαρούς τραυματισμούς κυρίως στο κεφάλι και τα άκρα. Ανάμεσα στα θύματα, ο 13χρονος Κωνσταντίνος Καούκης, από τον Πύργο, ο οποίος έχασε τη ζωή του οδηγώντας το πατίνι του.

Ο κ. Σίδερης στρέφει τα βέλη του τόσο στην πολιτεία όσο και στους γονείς. «Την πρώτη ευθύνη την έχει η πολιτεία, που έχει νομοθετήσει γι' αυτά. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Αυτό που έχει κάνει η πολιτεία είναι έγκλημα. Και οι γονείς έχουν ευθύνη, δεν σκέφτονται, όταν τους παίρνουν τα πατίνια, τις συνέπειες, να χτυπήσουν τα ίδια ή να βασανίσουν κάποιον άλλον. Το πατίνι είναι όχημα, από τη στιγμή που κινείται στο δρόμο, και πρέπει ως τέτοιο να αντιμετωπίζεται. Έχει ευθύνες όπως έχουν όλα τα οχήματα. Είναι άκρως επικίνδυνο μέσο και απευθύνεται σε νεαρά άτομα που έχουν άγνοια κινδύνου. Επίσης, ο ΚΟΚ προβλέπει χώρους στάθμευσης και όχι να είναι ασύδοτα στα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις».

Ως ένα ακόμη κρίσιμο κενό αναδεικνύει ο πρόεδρος των ταξί, την απουσία ασφάλισης. «Τίθεται επίσης ένα ερώτημα. Όταν θα γίνει μια ζημιά σε αυτοκίνητο με υπαιτιότητα του πατινιού, ποιον θα πιάσουμε; Είναι ασφαλισμένα; Τίποτα δεν είναι. Στο βωμό του κέρδους, κινδυνεύουν ζωές».

Επίσης, ο κ. Σίδερης, επικαλείται και ένα περιστατικό που είδε με τα ίδια του τα μάτια. «Τις προάλλες, μπροστά στα μάτια μας, στη Νόρμαν, δύο πατίνια που ήθελαν να μπουν στον ποδηλατόδρομο έπεσαν στις ράγες του τρένου. Οι ρόδες τους είναι μικρές και ο οδηγός είναι όρθιος, που σημαίνει, λίγο να χάσει την ισορροπία του, έπεσε».