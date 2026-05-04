Πόρτο Ράφτη: Τη χτύπησε στο κεφάλι και εξαφανίστηκε

Ακόμα ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στην αστυνομία από μια γυναίκα, η οποία δέχθηκε επίθεση από τον συζυγό της στο σπίτι τους στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 36χρονη το βράδυ της Πρωτομαγιάς, όταν και κάλεσε την Αστυνομία, ο 39χρονος την χτύπησε στο κεφάλι και στο σβέρκο ενώ ήταν στο σπίτι μαζί με το βρέφος της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το επόμενο πρωί μετέβη η ίδια στο αστυνομικό τμήμα και έκανε επίσημη καταγγελία εις βάρος του για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.

Η νεαρή μητέρα ενημερώθηκε για τα δικαιώματά της και της προτάθηκε να της χορηγηθεί panic button, ωστόσο αρνήθηκε, αναφέρει το ethnos.gr ενώ δεν δέχθηκε μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της παρότι ο 39χρονος δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.