Πόρτο Ράφτη: Τη χτύπησε στο κεφάλι και εξαφανίστηκε

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
Ακόμα ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στην αστυνομία από μια γυναίκα, η οποία δέχθηκε επίθεση από τον συζυγό της στο σπίτι τους στο Πόρτο Ράφτη.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 36χρονη το βράδυ της Πρωτομαγιάς, όταν και κάλεσε την Αστυνομία, ο 39χρονος την χτύπησε στο κεφάλι και στο σβέρκο ενώ ήταν στο σπίτι μαζί με το βρέφος της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Το επόμενο πρωί μετέβη η ίδια στο αστυνομικό τμήμα και έκανε επίσημη καταγγελία εις βάρος του για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.
Η νεαρή μητέρα ενημερώθηκε για τα δικαιώματά της και της προτάθηκε να της χορηγηθεί panic button, ωστόσο αρνήθηκε, αναφέρει το ethnos.gr ενώ δεν δέχθηκε μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της παρότι ο 39χρονος δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.
Πύργος: Συνέλαβαν ανήλικο για κατοχή κροτίδων και σουγιάδων σε αθλητική εγκατάσταση
Πάτρα: «Από το 2014 έχουμε ζητήσει να απομακρυνθούν τα λάστιχα από το πρώην κτίριο της Pirelli»- Τρία σχολεία στα 100 μέτρα
Αχαΐα: Από τα χιόνια... σε θερμοκρασίες καλοκαιριού μέσα σε λίγες ημέρες- Ιστορική στιγμή για την περιοχή τα χιόνια της 3ης Μαΐου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr