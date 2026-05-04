Πύργος: Συνέλαβαν ανήλικο για κατοχή κροτίδων και σουγιάδων σε αθλητική εγκατάσταση

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου

σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για αδικήματα που αφορούν την αθλητική βία, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα,σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο να εισέρχεται σε αθλητική εγκατάσταση για παρακολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα και σε

αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν δύο κροτίδες και δύο πτυσσόμενους σουγιάδες.

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου κατηγορούμενου για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανήλικου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.