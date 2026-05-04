Αχαΐα: Από τα χιόνια... σε θερμοκρασίες καλοκαιριού μέσα σε λίγες ημέρες- Ιστορική στιγμή για την περιοχή τα χιόνια της 3ης Μαΐου

Ιδιαίτερα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο καταγράφηκε την Κυριακή 3 Μαΐου, με χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αχαΐας, προκαλώντας εντύπωση αλλά και ανησυχία για τις έντονες καιρικές μεταβολές.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Νικόλας Σερέτης, γεωλόγος και προγνώστης καιρού, «έχουμε δει χιόνια Πρωτομαγιά, το 1987 και το 2012, όμως για να δούμε τέτοια χιονόπτωση στις 3 Μαΐου πρέπει να πάμε τουλάχιστον 50 χρόνια πίσω». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «ένα ρεκόρ», τονίζοντας πως «αυτή η στιγμή καταγράφεται ως ιστορική στη μετεωρολογική ιστορία της περιοχής», ενώ εκφράζει την ελπίδα «να μην ξαναζήσουμε τέτοια φαινόμενα τέτοια εποχή».

Ο κ. Σερέτης επισημαίνει ότι, «παρά το γεγονός πως το χιόνι στην περιοχή ήταν σχετικά περιορισμένο, σε άλλες περιοχές όπως η Πάρνηθα και το Πήλιο σημειώθηκαν ιδιαίτερα έντονες χιονοπτώσεις, οι οποίες συγκαταλέγονται στις καλύτερες της φετινής σεζόν».

Αναφερόμενος στις θερμοκρασίες, τονίζει ότι «σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου καταγράφηκε το πιο κρύο πρωινό του μήνα, με τον υδράργυρο στην Πάτρα να πέφτει στους 7-8 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά των Καλαβρύτων, μάλιστα, σημειώθηκαν θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν, με τοπικό παγετό, ενώ ο μετεωρολογικός σταθμός Καλαβρύτων κατέγραψε -1,5°C».

Όπως εξηγεί, «η δροσιά θα διατηρηθεί και αύριο Τρίτη 5 Μαΐου, ωστόσο από την Τετάρτη 6 και την Πέμπτη 7 του μήνα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο, ξεπερνώντας τους 25 βαθμούς, ενώ θα κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη. Προς το τέλος της εβδομάδας, ο καιρός θα θυμίζει πλέον καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 27-28 βαθμούς Κελσίου».

Ο κ. Σερέτης σημειώνει ότι, «από τους 15 βαθμούς που καταγράφηκαν το μεσημέρι της 3ης Μαΐου, ο υδράργυρος αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί μέσα σε λίγες ημέρες». Τέλος, υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνονται βροχοπτώσεις τουλάχιστον έως τα μέσα του μήνα.





