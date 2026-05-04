Συνεργασία με σχέδιο: η επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα αλλάζει επίπεδο

Το 2025 ανέδειξε με σαφήνεια κάτι που για χρόνια παρέμενε ζητούμενο: ότι η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να υποστηριχθεί αποτελεσματικά χωρίς συνεργασία, συντονισμό και κοινό σχεδιασμό.

Από την πλευρά του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η χρονιά αυτή σηματοδότησε μια ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης, με υπέρβαση του παραδοσιακού του ρόλου. Δεν περιορίστηκε στη διαχείριση καθημερινών αιτημάτων των επιχειρήσεων, αλλά επένδυσε στη συλλογική εκπροσώπηση, στη θεσμική αξιοπιστία και κυρίως στη διαμόρφωση ουσιαστικών προτάσεων πολιτικής. Η καθημερινή επαφή με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανέδειξε ξεκάθαρα τις βασικές ανάγκες της αγοράς: μείωση γραφειοκρατίας, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προσαρμογή στις ψηφιακές απαιτήσεις και ουσιαστική στήριξη στην εξωστρέφεια.

Αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να απαντηθούν αποσπασματικά.

Ακριβώς εδώ ενισχύεται ο στρατηγικός ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα της Αντιπεριφέρειας Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας. Η Περιφέρεια αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πρωτοβουλιών που δεν περιορίζεται σε γενικές εξαγγελίες, αλλά μεταφράζεται σε εφαρμόσιμες πολιτικές με μετρήσιμο αποτύπωμα.

Η έμφαση στην καινοτομία, στην αξιοποίηση της έρευνας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη διασύνδεση επιχειρηματικότητας με διεθνή δίκτυα αποτελεί συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική. Πρωτοβουλίες όπως:

το DigiWest, για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της Περιφέρειας,

η υποστήριξη του Patras IQ ως κόμβου σύνδεσης έρευνας και παραγωγής,

η ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνή πανεπιστήμια και επιχειρηματικούς φορείς,

η ενίσχυση της αγροδιατροφής, των εξαγωγών και της περιφερειακής καινοτομίας,

η δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας στην ΠΔΕ με στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές

η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ΠΔΕ στον τομέα της ψηφιακής καινοτομίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος IURC.

δεν αποτελούν μεμονωμένες δράσεις, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική μετασχηματισμού της τοπικής οικονομίας.

Εκεί που συναντιούνται οι δύο ρόλοι

Η ουσία βρίσκεται στη σύγκλιση: Το Επιμελητήριο μεταφέρει τη φωνή της αγοράς και των επιχειρήσεων. Η Περιφέρεια σχεδιάζει και ενεργοποιεί τα εργαλεία, τις πολιτικές και τους πόρους. Όταν οι δύο αυτοί θεσμοί λειτουργούν συντονισμένα, δημιουργείται πραγματική αναπτυξιακή δυναμική. Αυτό αποτυπώνεται ήδη σε κρίσιμα πεδία:

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, όπου η χαρτογράφηση αναγκών από το Επιμελητήριο συναντά τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας.

Στη στήριξη της καινοτομίας, όπου επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα συνδέονται ουσιαστικά.

Στην εξωστρέφεια, όπου η περιφερειακή πολιτική αποκτά διεθνή προσανατολισμό.

Στην ανάδειξη της τοπικής παραγωγής, μέσω πιστοποιήσεων, branding και εξαγωγικής στρατηγικής.

Στην επενδυτική ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την πραγματική ανταγωνιστικότητα.

Από τον πρωτογενή τομέα έως τη νέα επιχειρηματικότητα

Η νέα αυτή προσέγγιση γίνεται εμφανής και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο πρωτογενής τομέας.

Η ενεργοποίηση του Αγροτικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η προσπάθεια πιστοποίησης προϊόντων όπως το Αχαϊκό ελαιόλαδο, αλλά και η στρατηγική της Περιφέρειας για σύνδεση της αγροδιατροφής με την καινοτομία, τη μεταποίηση και τα logistics, αποδεικνύουν ότι ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζεται πλέον ως πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης.

Ένα νέο μοντέλο συνεργασίας

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι απλώς οι επιμέρους δράσεις. Είναι το νέο μοντέλο που διαμορφώνεται:

Θεσμοί που συνεργάζονται αντί να λειτουργούν παράλληλα,

Πολιτικές που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς,

Καινοτομία που συνδέεται με την παραγωγή,

Επιχειρηματικότητα που αντιμετωπίζεται ως συλλογική υπόθεση.

Η Αχαΐα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα κάνουν ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο αποτέλεσμα του 2025: Όχι μόνο όσα έγιναν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγιναν — με σχέδιο, συνεργασία και στρατηγικό προσανατολισμό.

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος είναι Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Θεόδωρος Λουλούδης είναι Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.