Πάτρα: «Από το 2014 έχουμε ζητήσει να απομακρυνθούν τα λάστιχα από το πρώην κτίριο της Pirelli»- Τρία σχολεία στα 100 μέτρα

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της Λεύκας Πατρών, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου στις πρώην εγκαταστάσεις του εργοστασίου ελαστικών.

Ο χώρος παραμένει εγκαταλελειμμένος από το 1991, όταν και σταμάτησε οριστικά η λειτουργία του. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον εξωτερικό χώρο, στο σημείο όπου φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες ελαστικών. Σε ελάχιστο χρόνο, οι φλόγες επεκτάθηκαν ραγδαία, προκαλώντας πυκνό, μαύρο καπνό. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά τηλέφωνα, προτρέποντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

«Από το 2014 έχουμε ζητήσει να απομακρυνθούν τα λάστιχα από το πρώην κτίριο της Pirelli, είχαμε προειδοποιήσει», επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Κοινότητας Νοτίου Τομέα, Δημήτρης Μπούσιας και υπογραμμίζει: «Δίπλα, στα 100 μόλις μέτρα από το κτίριο του εργοστασίου, υπάρχουν τρία σχολεία, το 10ο Λύκειο, το 14ο Γυμνάσιο και το 36ο Δημοτικό. Επανειλημμένως έχουμε ζητήσει να καθαριστεί και να αδειάσει ο χώρος, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και να που φτάσαμε. Ο καπνός από την καύση των ελαστικών ήταν πυκνός και οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Όταν θα γίνει κάτι πιο σοβαρό, τότε θα τρέχουμε», τονίζει ο κ. Μπούσιας.

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά φέρεται να οφείλεται σε εμπρησμό, για την αφαίρεση των συρμάτων χαλκού που περιέχουν τα ελαστικά, προκειμένου αυτά να μεταπωληθούν ως σκραπ.

«Περιμένουμε το πόρισμα από την Πυροσβεστική, για να δούμε πώς και από πού προήλθε η φωτιά. Ακούγεται ότι προήλθε από Ρομά. Το ζήτημα, πλέον, είναι να διασφαλιστεί με κάποιο τρόπο ότι δεν θα έχουμε ανάλογα ή χειρότερα περιστατικά. Η Λεύκα, αλλά και όλος ο Νότιος Τομέας, αντιμετωπίζει πρόβλημα, σπάνε τους κάδους, έσπασαν τα γραφεία του πολιτιστικού συλλόγου, καθημερινά υπάρχουν τέτοια προβλήματα», καταλήγει ο πρόεδρος της Κοινότητας.