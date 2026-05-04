Barbara Kruger εν υπαίθρω: Η διάσημη Αμερικανίδα εικαστικός «κατέλαβε» εξωτερικά το Νιάρχος

Κριτικάρει την κοινωνία για πρώτη φορά στα ελληνικά, έργα της φιγουράρουν σε ΜοΜΑ και Tate Modern

Ποια είναι η Barbara Kruger (Μπάρμπαρα Κρούγκερ); Στα 81 της, με έδρα Νέα Υόρκη και Λος Αντζελες, συνεχίζει να αιφνιδιάζει με την ερεθιστική, εικαστική της γλώσσα, η οποία συνδυάζει φωτογραφία, γραφιστική, γλυπτική, αρχιτεκτονική και βίντεο. Θίγει μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και έχει συμπεριληφθεί στην περίφημη λίστα των επιδραστικών προσωπικοτήτων του περιοδικού Time. Ηδη ξεκίνησε η πρώτη ατομική της έκθεση με πινακίδες στον υπαίθριο χώρο του Νιάρχος στην Αθήνα, η οποία πλαισιώνεται από δράσεις και θα διαρκέσει μέχρι 1/11. Συνολικά παρουσιάζονται 13 έργα μεγάλης κλίμακας. Πυρήνα της έκθεσης αποτελεί τοιχογραφία μήκους 90 μέτρων στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην οποία αποτυπώνεται με αιχμηρό τόνο η φράση «Πρόσεξε τη στιγμή που η περηφάνια γίνεται περιφρόνηση». Στην απέναντι πλευρά του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ, διάσπαρτες στην Εσπλανάδα, ορθώνονται ανάμεσα στα δέντρα μεγάλες μεταλλικές κατασκευές με τολμηρά μηνύματα.