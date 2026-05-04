Barbara Kruger εν υπαίθρω: Η διάσημη Αμερικανίδα εικαστικός «κατέλαβε» εξωτερικά το Νιάρχος

Κριτικάρει την κοινωνία για πρώτη φορά στα ελληνικά, έργα της φιγουράρουν σε ΜοΜΑ και Tate Modern
Ποια είναι η Barbara Kruger (Μπάρμπαρα Κρούγκερ);
Στα 81 της, με έδρα Νέα Υόρκη και Λος Αντζελες, συνεχίζει να αιφνιδιάζει με την ερεθιστική, εικαστική της γλώσσα, η οποία συνδυάζει φωτογραφία, γραφιστική, γλυπτική, αρχιτεκτονική και βίντεο. Θίγει μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και έχει συμπεριληφθεί στην περίφημη λίστα των επιδραστικών προσωπικοτήτων του περιοδικού Time. Ηδη ξεκίνησε η πρώτη ατομική της έκθεση με πινακίδες στον υπαίθριο χώρο του Νιάρχος στην Αθήνα, η οποία πλαισιώνεται από δράσεις και θα διαρκέσει μέχρι 1/11.
Συνολικά παρουσιάζονται 13 έργα μεγάλης κλίμακας. Πυρήνα της έκθεσης αποτελεί τοιχογραφία μήκους 90 μέτρων στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην οποία αποτυπώνεται με αιχμηρό τόνο η φράση «Πρόσεξε τη στιγμή που η περηφάνια γίνεται περιφρόνηση».
Στην απέναντι πλευρά του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ, διάσπαρτες στην Εσπλανάδα, ορθώνονται ανάμεσα στα δέντρα μεγάλες μεταλλικές κατασκευές με τολμηρά μηνύματα.
Η κινητήρια δύναμη της καλλιτεχνικής πρακτικής της Kruger ήταν να απευθυνθεί άμεσα στο κοινό. Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η ίδια έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο και διεισδυτικό καλλιτεχνικό ύφος που διερευνά τις ιεραρχίες της εξουσίας, το φαινόμενο του καταναλωτισμού, καθώς και τις έννοιες της αλήθειας και της κοινωνικής ευθύνης.
Στην έκθεση Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση), που πραγματοποιείται σε επιμέλεια της Κατερίνας Σταθοπούλου, τα έργα της παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, δημιουργώντας έναν ενεργό διάλογο με το ελληνικό κοινό.
Σκόπιμα ανοιχτές σε ερμηνείες, δηλωτικές φράσεις όπως «Το κακό είναι καλό», «Ο πρώτος είναι τελευταίος» και «Ολα επιτρέπονται», προσλαμβάνουν διαφορετικά νοήματα, ανάλογα με τη χρονική συγκυρία και τα προσωπικά βιώματα του καθενός.
Τα έργα ενσωματώνονται στο αρχιτεκτονικό τοπίο, δημιουργώντας μια ενιαία χωρική εμπειρία που εντάσσει την τέχνη στον δημόσιο χώρο και την καθημερινή κίνηση των επισκεπτών.
Στις παράλληλες εκδηλώσεις εντάσσονται εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, ασκήσεις διαλεκτικής, λέσχη ακρόασης, ξεναγήσεις, σχολικά προγράμματα κ.α.
Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε τη δουλειά της δημιουργού, έργα της φιγουράρουν σε Museum of Modern Art και Whitney Museum of American Art στη Νέα Υόρκη, στην Tate Modern του Λονδίνου, το Centre Pompidou του Παρισιού και το Museum of Contemporary Art στο Λος Άντζελες.
Παρέα δελφινιών παίζει ανοιχτά του λιμανιού της Πάτρας - Εντυπωσιακές εικόνες - ΒΙΝΤΕΟ
Bravissima! Η Γκουίνεθ Πάλτρου στην εμβληματική Villa San Michele της Φλωρεντίας
«Εκλεισε» το prequel του «The Crown» στο Netflix, όσα έγιναν πριν την Ελισάβετ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr