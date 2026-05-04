Παρέα δελφινιών παίζει ανοιχτά του λιμανιού της Πάτρας - Εντυπωσιακές εικόνες - ΒΙΝΤΕΟ

Τα παιχνίδια των δελφινιών στη θάλασσα αποτελούν πάντα ένα εντυπωσιακό θέαμα, πόσο μάλλον όταν κάνουν τις βουτιές τους σε κοντινή απόσταση από τον λιμάνι της Πάτρας.

Κάπως έτσι, καταγράψαμε αυτές τις εικόνες, που δείχνουν παρέα δελφινιών να κάνει εντυπωσιακά άλματα έξω από το νερό, ενώ η κινητικότητα στο σημείο έχει προσελκύσει και γλάρους, που μυρίστηκαν... φαγητό.

Τα δελφίνια κάνουν άλματα έξω από το νερό -μια συμπεριφορά που λέγεται breaching- για διάφορους λόγους. Δεν είναι πάντα απλώς ένα «παιχνίδι». Τα δελφίνια είναι πολύ έξυπνα και κοινωνικά ζώα, και πολλές φορές απλώς παίζουν ή εκφράζουν ενθουσιασμό. Εκτός των άλλων μπορεί να πηδούν για να τρομάξουν κοπάδια ψαριών ή για να συντονιστούν με άλλα δελφίνια στο κυνήγι.