Bravissima! Η Γκουίνεθ Πάλτρου στην εμβληματική Villa San Michele της Φλωρεντίας

Η παρουσία της Γκουίνεθ Πάλτροου ξεχώρισε αναμφίβολα στον vip εορτασμό της νέας εποχής της φημισμένης Villa San Michele.

Λίγα λεπτά έξω από τη Φλωρεντία, ρεμβάζοντας τους καταπράσινους λόφους του Fiesole, το πρώην μοναστήρι του 15ου αιώνα συνιστά ένα πρότυπο luxury φιλοξενίας του ξενοδοχειακού ομίλου Belmond.

Mετά από εργασίες ανακαίνισης 18 μηνών, αποκαλύφθηκε σε επώνυμους καλεσμένους με σαγηνευτικό art de la table, χοροθεατρική παράσταση, ζωντανή μουσική και περιποίηση στο εσωτερικό spa της Guerlain.

Eξτρα απόλαυση το wellness πρόγραμμα σε συνεργασία με το fashion label του Μιλάνου, La DoubleJ.

Η πρόσοψη έχει την αναγεννησιακή σφραγίδα της «σχολής» του Μικελάντζελο, εδώ έκανε την πρώτη απόπειρα να πετάξει ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και διανυκτέρευσαν ο στρατηγός Ναπολέοντας και απόγονοι της δυναστείας των Μεδίκων. Οι κήποι είναι παραδεισένιοι και οι χώροι ανανεώθηκαν με τη vintage χάρη της ιστορικής αρχιτεκτονικής παράδοσης της Τοσκάνης.