Bravissima! Η Γκουίνεθ Πάλτρου στην εμβληματική Villa San Michele της Φλωρεντίας

Η 53χρονη υπέρκομψη star και επιχειρηματίας ενσωματώθηκε υποδειγματικά στο style «dolce vita»
Η παρουσία της Γκουίνεθ Πάλτροου ξεχώρισε αναμφίβολα στον vip εορτασμό της νέας εποχής της φημισμένης Villa San Michele.
Λίγα λεπτά έξω από τη Φλωρεντία, ρεμβάζοντας τους καταπράσινους λόφους του Fiesole, το πρώην μοναστήρι του 15ου αιώνα συνιστά ένα πρότυπο luxury φιλοξενίας του ξενοδοχειακού ομίλου Belmond.
Mετά από εργασίες ανακαίνισης 18 μηνών, αποκαλύφθηκε σε επώνυμους καλεσμένους με σαγηνευτικό art de la table, χοροθεατρική παράσταση, ζωντανή μουσική και περιποίηση στο εσωτερικό spa της Guerlain.
Eξτρα απόλαυση το wellness πρόγραμμα σε συνεργασία με το fashion label του Μιλάνου, La DoubleJ.
Η πρόσοψη έχει την αναγεννησιακή σφραγίδα της «σχολής» του Μικελάντζελο, εδώ έκανε την πρώτη απόπειρα να πετάξει ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και διανυκτέρευσαν ο στρατηγός Ναπολέοντας και απόγονοι της δυναστείας των Μεδίκων. Οι κήποι είναι παραδεισένιοι και οι χώροι ανανεώθηκαν με τη vintage χάρη της ιστορικής αρχιτεκτονικής παράδοσης της Τοσκάνης.
Τα 39 δωμάτια και σουίτες διαμορφώθηκαν από το studio Luigi Fragola Architects με έδρα τη Φλωρεντία. Ηθελαν να «δημιουργηθεί η γαλήνια ατμόσφαιρα της μονής με πατροπαράδοτα υλικά που αφηγούνται το χρόνο, τη χειροτεχνία, τη μνήμη». Τα υφάσματα των επίπλων έχουν ετικέτα του iconic βενετσιάνικου brand Rubelli, που ιδρύθηκε το 1858.
Η βραβευμένη με Οσκαρ και ιδρύτρια της Goop, Γκουίνεθ Πάλτροου απέδειξε ακόμα μια φορά, πως ξέρει το κατάλληλο dresscode για κάθε περίσταση. Επένδυσε λοιπόν στην ιταλική γοητεία της ένδυσης, που εντάσσεται στο life style της λεγόμενης dolce vita.
Επέλεξε για το βράδυ ένα μεταξωτό, ρευστό maxi dress με άνθινο prints μπροστά, συνδυασμένο με χρυσά κοσμήματα σαν αφαιρετικά γλυπτά. Το πρωί την είδαμε με διαχρονικό, λευκό shirt dress μαζί με ανοιξιάτικο πουλοβεράκι και mules σε γαλάζιο. Τα looks είχαν vibes seventies και fifties.
