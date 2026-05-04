ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: "Περιβαλλοντική βόμβα η εγκαταλελειμμένη Pirelli!"

Σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας για την πυρκαγιά στο πρώην εργοστάσιο της Pirelli, τονίζει:
Σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον προαύλιο χώρο του πρώην εργοστασίου Pirelli στη Λεύκα Πατρών και ξεκίνησε από στοιβαγμένα ελαστικά (λάστιχα) η κατάσταση στη διάρκεια της πυρκαγιάς, χαρακτηριζόταν από αποπνικτικές συνθήκες, μείωση της ορατότητας, δυσάρεστη-επικίνδυνη κατάσταση της ατμόσφαιρας, που δημιουργήθηκε από τον πυκνό μαύρο καπνό (σκέπασε μεγάλο μέρος της νότιας Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής).
Όμως πρέπει να γίνει γνωστό στους πολίτες ότι η καύση ελαστικών απελευθερώνει τοξικούς ρύπους όπως:
-Διοξείδια του θείου και του αζώτου
-Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs)
-Διοξίνες
-Βαρέα μέταλλα
-Σωματίδια PM2.5 και PM10
Αυτοί οι ρύποι συμβάλλουν σε μολυσμένη ατμόσφαιρα, πιθανή ρύπανση εδάφους και υδάτων από τις στάχτες, ενώ δημιουργούν μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία (αναπνευστικά προβλήματα, ερεθισμούς, κλπ).
Η φωτιά σε βιομηχανικό χώρο με απόβλητα πλαστικών/ελαστικών εντείνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε μια ήδη αστική/ημι-βιομηχανική ζώνη.
Η περιοχή χρειάζεται:
α) άμεση αξιολόγηση από περιβαλλοντικές υπηρεσίες για τυχόν περαιτέρω καθαρισμό.
β) παρακολούθηση της ποιότητας αέρα.
Το περιστατικό αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παράνομες δραστηριότητες σε αυτές.
