Παγωτό: Είδος πολυτελείας για τους καταναλωτές - Πώς διαμορφώνεται η τιμή του

Είδος πολυτελείας φαίνεται πως τείνει να γίνει το παγωτό για τους καταναλωτές, καθώς προβλέπεται να υπάρξει ανατίμηση τόσο στα ζαχαροπλαστεία όσο και στα περίπτερα της χώρας εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως τονίζει, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδας, Ιωάννης Γλύκος μιλώντας στο enikonomia.gr, εάν η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) ανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 125 δολαρίων το βαρέλι για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε θα υπάρξει μια ανατίμηση της τάξεως των 0,50 ευρώ στο παγωτό που πωλούν τα ζαχαροπλαστεία της χώρας.

Ωστόσο, αναφέρει πως, μέχρι στιγμής η μέση πανελλαδική τιμή του παγωτού στα ζαχαροπλαστεία της χώρας παραμένει στα περσινά επίπεδα, των 16 με 20 ευρώ το λίτρο και ότι δεν έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, λόγω του ότι δεν έχουν ανέβει ακόμα οι τιμές στις πρώτες ύλες (γάλα, ζάχαρη, αυγά, κρέμα γάλακτος κλπ).

Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας πως σήμερα μια μπάλα παγωτό 100 γραμμαρίων κοστίζει κατά μέσο όρο 2 ευρώ πανελλαδικά για τον καταναλωτή. Εάν όμως κάποιος αγοράσει την αντίστοιχη μπάλα από μαγαζί της Μυκόνου ή της Σαντορίνης, τότε θα κληθεί να πληρώσει 5 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα οικογενειακά παγωτά στα σούπερ μάκετ είναι πιο φθηνά από ό,τι στα ζαχαροπλαστεία. Για παράδειγμα οικογενειακό παγωτό γνωστής εταιρείας κοστίζει από 14 έως και 15 ευρώ το λίτρο, σημειώνει παράγοντας της αγοράς.

Ποια είναι η εικόνα στα περίπτερα

Σε υψηλά επίπεδα κινούνται και οι τιμές των παγωτών στα περίπτερα της χώρας, καθώς έχουν ήδη γίνει αυξήσεις της τάξεως των 10% με 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μετά.

Όπως αναφέρει παράγοντας της αγοράς στο enikonomia.gr, για να αγοράσει κάποιος φέτος ένα ατομικό παγωτό θα πληρώσει από 1,20 ευρώ (που είναι 40 γραμμάρια μια γρανίτα γνωστής εταιρείας) μέχρι και 3,30 ευρώ. Η τιμή διαμορφώνεται με βάση την ποσότητα, το brand και το εάν περιέχει σοκολάτα, συμπληρώνει.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ίδια πηγή:

Κυπελάκι παγωτό γνωστής εταιρείας 104 γραμμαρίων: Φέτος κοστίζει 3,20 ευρώ από 2,90 ευρώ που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ξυλάκι παγωτό με σοκολάτα γνωστής εταιρείας 81 γραμμαρίων: Φέτος πωλείται στα 3 ευρώ από 2,60 ευρώ με 2,70 που πωλούνταν πριν τον πόλεμο.

Πύραυλος παγωτό με σοκολάτα και βανίλια γνωστής εταιρείας 145 γραμμαρίων: Φέτος η τιμή πώλησής του είναι στα 3,30 ευρώ από 3 ευρώ που κόστιζε πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οικογενειακό παγωτό γνωστής εταιρείας 1.350 γραμμαρίων: Φέτος κοστίζει 14,90 ευρώ από 14,70 ευρώ που ήταν πριν τον πόλεμο.

Ουσιαστικά, μια εργαζόμενη μητέρα που αμείβεται με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μεικτά και έχει 1 παιδί, θα πρέπει να δουλέψει μια 1 ώρα (4,50 ευρώ καθαρά) για να μπορέσει να αγοράσει παγωτό στο τέκνο της.

Η ίδια πηγή εκτιμά πως, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, σε διάστημα 1 με 3 μηνών αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές των παγωτών στα περίπτερα από 0,10 ευρώ έως και 0,50 ευρώ, λόγω της σημαντικής ανόδου στο πετρέλαιο αλλά και εξαιτίας των υψηλών τιμών στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες, στα μεταφορικά κόστη και στα καύσιμα.