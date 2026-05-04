Brave & Admine ενώνονται

Οι Brave και Admine, δύο από τα πιο βραβευμένα independent agencies της χώρας — με αποτύπωμα εκτός της Ελλάδας σε Dubai, Abu Dhabi, Σαουδική Αραβία, Ιταλία, Ελβετία — ενώνονται και σχηματίζουν έναν οργανισμό benchmark για την ελληνική διαφήμιση. Ενώνονται, επειδή αποφάσισαν να παίξουν σε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Η Brave επενδύει στρατηγικά και συγχωνεύεται με την Admine και από σήμερα, το ελληνικό ad industry αποκτά ένα σχήμα μεγαλύτερο, «καλύτερο και έτοιμο να πρωταγωνιστήσει εντός και εκτός συνόρων». Το νέο σχήμα δεν είναι απλώς μεγαλύτερο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα fully independent agency συνδυάζει Creative & Strategy, Data & Tech, ESG Communications και AI-powered Production κάτω από μία οροφή — χωρίς network dependencies, χωρίς στρώματα έγκρισης, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.

Με την ενοποίηση των proprietary AI τεχνολογιών των δύο εταιρειών, δημιουργείται ένα από τα πιο προηγμένα creative-tech ecosystems στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ταχύτητα, κλίμακα και δημιουργική ακρίβεια — ταυτόχρονα. Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την IDNTT, η Brave Admine αποκτά παρουσία σε Μιλάνο, Ρωμη & Lugano, ενώ επεκτείνει τα γραφεία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.