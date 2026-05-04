Ρόδος: Επίθεση με μαχαίρι σε 42χρονη - Παραδόθηκε στην αστυνομία η 52χρονη δράστιδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψαν οι αρμόδιες Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Ρόδου το Σάββατο 2 Μαϊου, στις 9:15, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία.
Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε με τέσσερα τραύματα από μαχαίρι 42χρονη αλλοδαπή, η οποία διαμένει και εργάζεται στη Ρόδο ως οικιακή βοηθός, μετά από επίθεση που δέχθηκε από 52χρονη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψαν οι αρμόδιες Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Ρόδου το Σάββατο 2 Μαϊου, στις 9:15, κάτω από συνθήκες που ερευνώνταο από την αστυνομία.
Η 42χρονη ειδοποίησε μόνη της το ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.
Η δράστιδα παραδόθηκε λίγες ώρες αργότερα στις αστυνομικές Αρχές της περιοχής και παραδέχθηκε την πράξη της.
Έρευνα για τα ακριβή περιστατικά διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού Ρόδου.
Πάτρα: Στο χειρουργείο σήμερα τα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια
Πάτρα: Γιατί υπάρχουν ράντζα και παραιτούνται γιατροί–Tι λέει στο thebest ο Πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας
Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Εγκλωβισμένοι ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου 170 επιβάτες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr