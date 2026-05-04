Ρόδος: Επίθεση με μαχαίρι σε 42χρονη - Παραδόθηκε στην αστυνομία η 52χρονη δράστιδα

Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε με τέσσερα τραύματα από μαχαίρι 42χρονη αλλοδαπή, η οποία διαμένει και εργάζεται στη Ρόδο ως οικιακή βοηθός, μετά από επίθεση που δέχθηκε από 52χρονη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψαν οι αρμόδιες Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Ρόδου το Σάββατο 2 Μαϊου, στις 9:15, κάτω από συνθήκες που ερευνώνταο από την αστυνομία.

Η 42χρονη ειδοποίησε μόνη της το ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Η δράστιδα παραδόθηκε λίγες ώρες αργότερα στις αστυνομικές Αρχές της περιοχής και παραδέχθηκε την πράξη της.

Έρευνα για τα ακριβή περιστατικά διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού Ρόδου.