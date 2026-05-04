Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Youth Pass: Η προθεσμία για τις αιτήσεις - Πώς πιστώνονται τα 150 ευρώ

Youth Pass: Η προθεσμία για τις αιτήσεις...

Ποιες δαπάνες επιτρέπονται

Έως τις 15 Μαΐου 2026 θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για το Youth Pass.

 Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, εφόσον ο δυνητικά δικαιούχος εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Ωστόσο, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως και μέσω ΚΕΠ.

 Πώς πιστώνονται τα 150 ευρώ
Η πίστωση της ενίσχυσης 150 ευρώ γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι.

Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω SMS ή email με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Ποιες δαπάνες επιτρέπονται
Τα 150 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

  • Πολιτιστικές δραστηριότητες (σινεμά, θέατρα, μουσεία).
  • Μετακινήσεις (τρένα, λεωφορεία, πλοία).
  • Τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πακέτα)

Ειδήσεις Τώρα

Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη

Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας

Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Youth Pass
Ειδήσεις
Οικονομία
["Youth Pass"]
829802
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις