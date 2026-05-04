Youth Pass: Η προθεσμία για τις αιτήσεις - Πώς πιστώνονται τα 150 ευρώ

Έως τις 15 Μαΐου 2026 θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για το Youth Pass.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, εφόσον ο δυνητικά δικαιούχος εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Ωστόσο, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως και μέσω ΚΕΠ.
Πώς πιστώνονται τα 150 ευρώ
Η πίστωση της ενίσχυσης 150 ευρώ γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι.
Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω SMS ή email με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.
Ποιες δαπάνες επιτρέπονται
Τα 150 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
- Πολιτιστικές δραστηριότητες (σινεμά, θέατρα, μουσεία).
- Μετακινήσεις (τρένα, λεωφορεία, πλοία).
- Τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πακέτα)
