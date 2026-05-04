Τηλεθέαση (3/5): Το Your Face Sounds Familiar σάρωσε την prime time

Το Your Face Sounds Familiar στον ANT1 κυριάρχησε ξεκάθαρα στην prime time, σημειώνοντας την υψηλότερη τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό (19,1%) όσο και στο σύνολο (20,2%).

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Akis’ Food Tour στον Alpha με διψήφια ποσοστά, ενώ ακολούθησε το 1% Club στο Star.

Η ελληνική ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες» στο Mega κράτησε σταθερή πορεία, ενώ το Survivor στον ΣΚΑΪ σημείωσε μέτρια ποσοστά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Πιο χαμηλά στη λίστα βρέθηκαν οι επαναλήψεις και οι ξένες ταινίες, με το Open να καταγράφει τα μικρότερα μερίδια τηλεθέασης στη ζώνη υψηλού ανταγωνισμού.