Μοσχάρι κατσαρόλας: 5 λάθη που κάνουμε και βγαίνει σκληρό

Το μοσχάρι κατσαρόλας κοκκινιστό είναι ένα φαγητό-σύμβολο της ελληνικής κουζίνας, συνδεδεμένο με οικογενειακά τραπέζια και Κυριακές στο σπίτι.

Παρότι πρόκειται για μια κλασική συνταγή, υπάρχουν κάποια συχνά λάθη που μπορούν να επηρεάσουν τη γεύση και την υφή του. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι μικρές αλλαγές, ώστε το φαγητό μας να γίνει το απόλυτο comfort food που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.

Τα λάθη που κάνουν το μοσχάρι κατσαρόλας σκληρό

Λανθασμένο κομμάτι κρέατος: Όταν μαγειρεύουμε στην κατσαρόλα δεν χρειάζεται να επιλέγουμε ακριβά κομμάτια, όπως το φιλέτο, που δεν αντέχει στο πολύωρο μαγείρεμα. Αντίθετα, μέρη όπως η σπάλα ή η ελιά είναι ιδανικά, καθώς μαγειρεύονται αργά και γίνονται ιδιαίτερα μαλακά και νόστιμα.

Η σημασία του σωστού ροδίσματος: Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να μπει το κρέας ωμό κατευθείαν στη σάλτσα. Σε αυτό το σημείο, το καλό τσιγάρισμα είναι απαραίτητο, αφού δίνει ένταση και βάθος στη γεύση. Φροντίζουμε μόνο να ροδίσουμε καλά το κρέας από όλες τις πλευρές πριν συνεχίσουμε το μαγείρεμα.

Προσθέτουμε τα λαχανικά σε λάθος στιγμή: Επειδή τα λαχανικά μαγειρεύονται πιο γρήγορα από το μοσχάρι, καλό είναι να μπαίνουν αργότερα στην κατσαρόλα. Πατάτες και καρότα προστίθενται συνήθως στη μέση του χρόνου, ενώ πιο ευαίσθητα λαχανικά, όπως ο αρακάς, λίγο πριν ολοκληρωθεί το φαγητό.

Προσοχή στον χρόνο μαγειρέματος: Αν θέλουμε πραγματικά τρυφερό μοσχαράκι, ο χρόνος είναι σύμμαχός μας. Χαμηλή φωτιά και αργό μαγείρεμα για τουλάχιστον δύο ώρες θα κάνουν το κρέας να λιώνει και τη σάλτσα να δέσει σωστά.

Δεν δίνουμε σημασία στα συνοδευτικά: Ένα τόσο πλούσιο φαγητό χρειάζεται και το κατάλληλο συνοδευτικό. Φρέσκο ψωμί ή ζυμαρικά είναι οι καλύτερες επιλογές για ένα ολοκληρωμένο πιάτο.

πηγή cantina.protothema.gr