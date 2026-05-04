Δήμος Πατρέων: Καθαρίστε τα οικόπεδά σας μέχρι τις 15 Ιουνίου

Ο Δήμος Πατρέων στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας για την Αντιπυρική Περίοδο 2026, καλεί τους ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές οικοπέδων να φροντίσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι 15 Ιουνίου και συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να προβούν σε υπεύθυνη δήλωση στο https://akatharista.apps.gov.gr ολοκλήρωσης του καθαρισμού.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Για να αποφευχθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης όσα προβλέπονται από την Νομοθεσία σύμφωνα με την υπο περ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114/2006) και των άρθρων 53Α& 53ΙΔ του Ν. 4662/2020 (Α/27) και ισχύουν ( αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τις Υπηρεσίες του Δήμου χρεώνοντας την σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη, και με πρόστιμο 1,00 ευρώ ανά τ.μ. του οικείου χώρου με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ και μέγιστο ποσό τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ

Η Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και μεταφορά αυτών στον χώρο ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων (ΞΕΡΟΛΑΚΑ) θα πραγματοποιείται με ευθύνη και μέσα των υπόχρεων.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών & λοιπών ακάλυπτων χώρων θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, για τις ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται

α) εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) τους σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100μ από τα όρια των περ. α. & β.,

δ) καθώς και εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.



Η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων γίνεται στον ιστότοπο: https://akatharista.apps.gov.gr

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη συγκεκριμένη δήλωση

α) πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,

β) πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών