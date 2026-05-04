Η αγάπη κερδίζει για 5 ζώδια έως τις 10 Μαΐου

Οι σχέσεις σας γίνονται αισθητά καλύτερες για πέντε ζώδια την εβδομάδα από 4 έως 10 Μαΐου 2026.

Έχετε μπροστά σας πολλές ευκαιρίες για εξέλιξη, όμως η πορεία δεν θα είναι εύκολη σε κάθε της βήμα.

Την Τρίτη 5 Μαΐου, ο Βόρειος Δεσμός στους Ιχθύες ευθυγραμμίζεται με τον Ερμή στον Ταύρο. Πρόκειται για μια θετική ενέργεια που σας υποστηρίζει, αλλά ο Βόρειος Δεσμός φέρνει συχνά μαζί του σημαντικά μαθήματα και καρμικές προκλήσεις.

Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας να κάνει μία παύση και να αναλογιστεί, ειδικά καθώς ο Πλούτωνας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Υδροχόο την Τετάρτη 6 Μαΐου. Ο Πλούτωνας είναι ο αλχημιστής του ζωδιακού, αλλά η διαδικασία του δεν επιταχύνεται.

Φροντίστε να εστιάσετε στα δικά σας τραύματα, ενώ ταυτόχρονα στηρίζετε την εξέλιξη του συντρόφου σας μέσα στην εβδομάδα – ιδιαίτερα την Παρασκευή 8 Μαΐου, όταν η Λίλιθ στον Τοξότη έρχεται σε αντίθεση με την Αφροδίτη στους Διδύμους.

Η εξέλιξη μέσα σε μια σχέση είναι πάντα εφικτή, αρκεί να είστε πρόθυμοι να περάσετε μαζί και τις δύσκολες φάσεις. Μπορείτε να τα καταφέρετε!

Λέων

Όσο καιρό κι αν είστε με τον τωρινό σας σύντροφο, ή όσο τέλεια κι αν φαίνεται η σχέση σας προς τα έξω, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να αγνοείτε την απόσταση που υπάρχει.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, ο Πλούτωνας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Υδροχόο, εγκαινιάζοντας μια φάση έντονης ανάπτυξης και βαθιάς μεταμόρφωσης. Όμως αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν είστε ειλικρινείς.

Χρησιμοποιήστε αυτή την περίοδο για να αναλογιστείτε τη δική σας αλήθεια και να δώσετε χώρο και στην αλήθεια του συντρόφου σας. Μπορείτε να εξελιχθείτε μαζί, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται ριζική ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές. Αν είστε ελεύθεροι, προσέξτε ποιον/ποια αφήνετε να μπει στη ζωή σας, Λέοντες.

Ο ανάδρομος Πλούτωνας στον Υδροχόο είναι μια ισχυρή περίοδος αυτοβελτίωσης, όμως μπορεί επίσης να φέρει έντονη επιθυμία για πάθος και δράμα στην ερωτική ζωή, κάτι που μπορεί να σας οδηγήσει σε μια καρμική σχέση με αποτέλεσμα περισσότερο συναισθηματικό πόνο.

Καλύτερα να εστιάσετε στον εαυτό σας και στη θεραπεία σας πριν βιαστείτε να μπείτε σε μια νέα σχέση. Θυμηθείτε ότι ο ενθουσιασμός είναι μεν συναρπαστικός, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα και υγιή σύνδεση.

Ζυγός

Σκεφτείτε τι θέλετε να αφήσετε πίσω σας, Ζυγοί. Το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης στον Υδροχόο ανατέλλει το Σάββατο 9 Μαΐου. Αυτή η σεληνιακή φάση αποτελεί μια ευκαιρία να αναλογιστείτε τι χρειάζεται να αποδεσμεύσετε, ώστε να συνεχίσετε να εξελίσσεστε.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσετε τον τρέχοντα σύντροφό σας, αλλά να απελευθερωθείτε από τη δυσαρέσκεια, τον πόνο, την πληγή ή την κριτική που έχουν δημιουργήσει δυσκολίες στη σχέση σας.

Δώστε ιδιαίτερη σημασία και στα θέματα της συγχώρεσης, καθώς αυτά είναι καθοριστικά αν θέλετε να προχωρήσετε και να αναπτυχθείτε μαζί. Αν είστε ελεύθεροι, το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης στον Υδροχόο σας βοηθά να θεραπεύσετε τις παλιές σας ερωτικές εμπειρίες.

Αυτή η φάση αφορά την ολοκλήρωση και την αποδοχή. Μπορείτε να δείτε τα μοτίβα στις σχέσεις σας με νέο μάτι, ειδικά καθώς ο Πλούτωνας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Υδροχόο στις 6 Μαΐου.

Δώστε στον εαυτό σας τον χρόνο που χρειάζεται για να δείτε ειλικρινά τόσο εσάς όσο και το παρελθόν σας. Έτσι αποκτάτε πολύτιμη επίγνωση για το πώς μπορείτε να προχωρήσετε πιο υγιώς και συνειδητά στο μέλλον.

Παρθένος

Η αγάπη δεν είναι απλώς μια επιλογή που κάνετε μία φορά, Παρθένοι. Είναι μια επιλογή που κάνετε κάθε μέρα, καθώς χτίζετε μια κοινή ζωή μαζί. Δώστε προσοχή στο τι σημαίνει πραγματικά να επιλέγετε τον σύντροφό σας — και να σας επιλέγει κι εκείνος με τον ίδιο τρόπο.

Την Τρίτη 5 Μαΐου, καθώς ο Βόρειος Δεσμός στους Ιχθύες ευθυγραμμίζεται με τον Ερμή στον Ταύρο, υπάρχει πιθανότητα για νέα ανάπτυξη και περιπέτεια μέσα στην υπάρχουσα σχέση σας.

Όμως χρειάζεται να σταματήσετε να περιμένετε απλώς να συμβεί κάτι και να αρχίσετε να επιλέγετε ενεργά αυτό που πραγματικά θέλετε. Αν είστε ελεύθεροι, νέες ευκαιρίες για έρωτα εμφανίζονται καθώς ο Βόρειος Δεσμός ευθυγραμμίζεται με τον Ερμή.

Αυτή η ενέργεια γίνεται ιδιαίτερα έντονη αν ταξιδεύετε ή αν έχετε γνωρίσει πρόσφατα κάποιο άτομο από το εξωτερικό. Αν και όλα αυτά αφορούν νέα ερωτικά ξεκινήματα, φέρνουν επίσης σημαντική εξέλιξη, ειδικά σε σχέσεις από απόσταση.

Βεβαιωθείτε ότι δεν κλείνετε καμία πόρτα και ότι δεν αρνείστε να αλλάξετε τη ζωή σας για τον έρωτα. Χρειάζεται να είστε ευέλικτοι, ώστε να μπορέσετε να εξελιχθείτε στη μορφή αγάπης που πάντα ονειρευόσασταν.

Σκορπιός

Αδράξτε την ευκαιρία μόλις εμφανιστεί, Σκορπιοί! Την Κυριακή 10 Μαΐου, ο Ήλιος στον Ταύρο ευθυγραμμίζεται με τον Δία στον Καρκίνο, φέρνοντας μια νέα προοπτική εξέλιξης στην ερωτική σας ζωή. Αυτή η ενέργεια σας καλεί να βάλετε σε προτεραιότητα τα όνειρά σας και τη σύνδεσή σας με το ταίρι σας.

Είναι λογικό άλλοι τομείς, όπως η οικογένεια ή η δουλειά, να προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σας — όμως τώρα χρειάζεται να προστατεύσετε τη σχέση σας.

Ξεκινάτε ένα νέο κεφάλαιο ζωής με τον άνθρωπο που αγαπάτε περισσότερο, και αυτό που αποφασίζετε μαζί είναι που έχει πραγματική αξία. Ήρθε η στιγμή να επιτρέψετε στον εαυτό σας να δράσει προς όσα ονειρεύεστε.

Με την ευθυγράμμιση Ήλιου και Δία, ανοίγεται μπροστά σας μια ευκαιρία για νέο έρωτα και ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα. Ο Δίας συνεχίζει να φέρνει τύχη στη ζωή σας έως τις 30 Ιουνίου, οπότε εκμεταλλευτείτε τη στο έπακρο. Βγείτε έξω από τη ζώνη άνεσής σας, τολμήστε νέες εμπειρίες και ανοίξτε τον δρόμο ώστε η αγάπη που επιθυμείτε να σας βρει επιτέλους!

Τοξότης

Απελευθερωθείτε από αυτό που ήσασταν, Τοξότες! Εσείς είστε οι μόνοι που κρατάτε το παρελθόν μέσα στο κεφάλι σας — και οι μόνοι που φοβάστε μήπως κάνετε λάθος στη σχέση σας.

Ήρθε η στιγμή να προκαλέσετε τον εαυτό σας και να συνεχίσετε να εξελίσσεστε, ώστε να μη χάσετε την αγάπη που ήδη έχετε. Τολμήστε κάτι καινούργιο, ειδικά καθώς η Λίλιθ στον Τοξότη έρχεται σε αντίθεση με την Αφροδίτη στους Διδύμους την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Μια αντίθεση φέρνει ένταση, όμως αυτή η ένταση είναι που σας σπρώχνει να σπάσετε τα δεσμά του παλιού σας εαυτού και να αγκαλιάσετε πλήρως την αγάπη που υπάρχει στη ζωή σας.

Αν είστε ελεύθεροι, ο ενθουσιασμός είναι προ των πυλών! Η Λίλιθ στο ζώδιό σας φέρνει αυθεντικότητα και διάθεση για περιπέτεια στον τρόπο που προσεγγίζετε τον έρωτα.

Την ίδια στιγμή, η Αφροδίτη στους Διδύμους σας δελεάζει με υποσχέσεις ρομαντισμού και ελευθερίας. Μπορεί να νιώσετε έντονη έλξη για κάποιον εντελώς απρόσμενο ή να δείτε την αγάπη με μια εντελώς νέα ματιά. Και αυτό είναι ακριβώς που χρειάζεστε για να ξεφύγετε από τη στασιμότητα και να αρχίσετε ξανά να ζείτε τη ζωή σας στο έπακρο!

