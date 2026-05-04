Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione

Σε ηλικία μόλις 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης του ελληνικού fashion brand Zeus + Dione, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο και στον κόσμο της μόδας.

Ο ίδιος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (2/5) μετά μάχη που έδινε με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο 48χρονος είχε πάρει μέρος στον πρόσφατο μαραθώνιο της Αθήνας και μετά εμφάνισε έντονο βήχα. Πήγε σε γιατρό για να δει τι συμβαίνει και έπειτα από σειρά εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι έχει καρκίνο στον πνεύμονα. Είχε παντρευτεί με τη Ναταλία Κατηφόρη, ωστόσο είχαν πάρει διαζύγιο, ενώ μαζί απέκτησαν ένα παιδί.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα, μέσα από ένα Instagram story, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.