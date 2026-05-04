Συνταγή για κεφτέδες κοκκινιστούς με φέτα

Είναι μια συνταγή μπελαλίδικη, θέλει τον χρόνο της (περίπου 3 ώρες), αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει.

Κεφτέδες κοκκινιστοί με φέτα – ένα πιάτο αρωματικό και χορταστικό, που θυμίζει τραπέζια μεσημεριού με την οικογένεια.

Τα υλικά

Για τα κεφτεδάκια

400 γρ. κιμάς χοιρινός

400 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

1 σκελίδα σκόρδο

3 κ.σ. γάλα

100 γρ. φρυγανιά τριμμένη

75 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

3 αυγά

1 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Για τη σάλτσα ντομάτας

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο, σε λεπτές φέτες

1 κ.γ. φρέσκο θυμάρι

1 μικρή κόκκινη πιπεριά τσίλι, ψιλοκομμένη (χωρίς σπόρια)

600 γρ. πολτοποιημένη ντομάτα

Αλάτι & πιπέρι

Για τα λαχανικά

100 γρ. ρόκα

250 γρ. kale (λαχανίδα)

500 γρ. σπανάκι

1 σκελίδα σκόρδο, σε λεπτές φέτες

1/2 κ.γ. σπόροι μάραθου, κοπανισμένοι

Αλάτι & πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις τον κιμά, τον μαϊντανό, το σκόρδο, το γάλα, τη φρυγανιά, την παρμεζάνα, τα αυγά και το αλάτι. Ζυμώνεις καλά μέχρι να γίνει ομοιογενές μείγμα. Πλάθεις κεφτεδάκια και τα αφήνεις στην άκρη. Σε μεγάλο τηγάνι με ελαιόλαδο τα ροδίζεις μέχρι να πάρουν χρώμα απ’ όλες τις πλευρές. Τα αφαιρείς προσωρινά.

Στο ίδιο τηγάνι ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το σκόρδο, το θυμάρι και το τσίλι για 1 λεπτό. Προσθέτεις την πολτοποιημένη ντομάτια, αλάτι και πιπέρι και αφήνεις να σιγοβράσει. Ρίχνεις ξανά τα κεφτεδάκια μέσα στη σάλτσα και σιγομαγειρεύεις για 20-25 λεπτά μέχρι να δέσει και να ψηθούν καλά.

Σε άλλο τηγάνι σοτάρεις το σκόρδο και τον μάραθο σε λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτεις το kale και το σπανάκι σταδιακά μέχρι να μαραθούν. Τελειώνεις με τη ρόκα, αλάτι και πιπέρι.

Σερβίρεις τα κεφτεδάκια με τη σάλτσα, τα σοταρισμένα λαχανικά στο πλάι, ενώ από πάνω τους έχεις προσθέσει θρυμματισμένη φέτα και λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Η συνταγή είναι έτοιμη.

* Πηγή: Vita