Συναγερμός στο Κρεμλίνο για να προλάβουν σχέδιο δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Κρεμλίνο, έχοντας αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας του Βλαντιμίρ Πούτιν, εγκαθιστώντας συστήματα ελέγχου ακόμη και στις κατοικίες στενών συνεργατών του, σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που έχει στα χέρια του το CNN, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για πραξικόπημα ή ακόμα και για δολοφονία του ηγέτη της Ρωσίας.

Όπως αναφέρεται, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται για τον Βλαντιμίρ Πούτιν απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς, ενώ όσοι μπαίνουν στο Κρεμλίνο περνούν από διπλό έλεγχο ασφαλείας. Παράλληλα, όσοι βρίσκονται κοντά στον ηγέτη της Ρωσίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο κινητά χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η έκθεση σημειώνει ότι ορισμένα από τα μέτρα αυτά υιοθετήθηκαν τους τελευταίους μήνες, μετά τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αναταράξεις στο ρωσικό σύστημα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν περιορίσει δραστικά τα σημεία που επισκέπτεται ο Πούτιν, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν τις συνηθισμένες κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι.

Αναφέρεται επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί στρατιωτική εγκατάσταση μέσα στο 2026, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η εικόνα του στο κοινό προβάλλεται μέσω προηχογραφημένων υλικών.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πούτιν φέρεται να περνά εβδομάδες σε ενισχυμένα καταφύγια, συχνά στην περιοχή Κρασνοντάρ κοντά στη Μαύρη Θάλασσα.

«Κίνδυνος πραξικοπήματος»

Η έκθεση κάνει λόγο για αυξανόμενη ανησυχία στο Κρεμλίνο, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, με φόντο τις στρατιωτικές απώλειες, τις περιορισμένες προόδους στο μέτωπο και τις ουκρανικές επιθέσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Παράλληλα, η οικονομική πίεση εντείνει τη δυσαρέσκεια ακόμη και σε φιλοκυβερνητικά στρώματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε αναφορές για πραξικόπημα, με το Κρεμλίνο να ανησυχεί για πιθανές διαρροές πληροφοριών και για χρήση drones σε ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο με επιρροή και πιθανό «παράγοντα κινδύνου» λόγω της επιρροής του στις ένοπλες δυνάμεις.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται επίσης η σύλληψη στενού συνεργάτη του, με κατηγορίες διαφθοράς, εξέλιξη που σύμφωνα με την έκθεση μπορεί να αποδυναμώσει περαιτέρω τον κύκλο του.

Η έκθεση περιγράφει έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας, μετά τη δολοφονία ανώτατου στρατηγού τον Δεκέμβριο του 2025, με αιχμές μεταξύ υπηρεσιών ασφαλείας για την αποτυχία προστασίας ανώτερων αξιωματικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πούτιν φέρεται να ενίσχυσε την παρουσία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO), επεκτείνοντας τον ρόλο της σε περισσότερους στρατιωτικούς διοικητές.

Η ίδια έκθεση υπογραμμίζει ότι αρκετά από τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι νέα, αλλά έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά το 2022, όταν ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία και ο Πούτιν άρχισε να περιορίζει τις δημόσιες εμφανίσεις του.