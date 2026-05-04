Πάτρα: Γιατί υπάρχουν ράντζα και παραιτούνται γιατροί–Tι λέει στο thebest ο Πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας

Τις δικές τους προκλήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί και στην Αχαΐα αλλά και οι ασθενείς σε νοσοκομεία της Πάτρας, καθώς φαίνεται πως οι «αρρυθμίες» στο ΕΣΥ δεν εξαλείφονται.

Ράντζα , υποστελέχωση, ανεπαρκής πρωτοβάθμια περίθαλψη και παραιτήσεις γιατρών από νοσοκομεία συνθέτουν το σκηνικό , περιγράφει ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας Χρήστος Δάβουλος.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο thebest πρόσφατα παραιτήθηκαν λόγω της εντατικοποίησης 7 μικροβιολόγοι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, oι έξι ειδικευόμενοι.

Γιατί υπάρχουν ράντζα

Τα ράντζα στα ΤΕΠ στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας (ΠΓΝΠ και Άγιος Ανδρέας) δεν αποτελούν εξαίρεση σύμφωνα με την ΕΙΝΑ , η οποία έχει προχωρήσει σε πολλές παρεμβάσεις, αναδεικνύοντας τις ακατάλληλες συνθήκες που δημιουργούνται για τους ασθενείς και τις επισφαλείς συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να εργαστούν οι γιατροί, με την πιθανότητα λάθους να μεγαλώνει, όπως επισημαίνεται.

«Δεν είναι ότι δεν υπήρχε το πρόβλημα και έγινε τώρα. Είναι μια σταδιακή υποβάθμιση και των γύρω νοσοκομείων, πέραν του ότι μετά την πανδημία έχει αυξηθεί η νοσηρότητα καθώς τα προβλήματα που είχαν έχουν επιδεινωθεί, δεδομένου ότι υπήρχε ένα διάστημα που δεν έκαναν προληπτική ιατρική». Την ίδια ώρα αναδεικνύει την ανεπαρκή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Αναφερόμενος στο παράδειγμα του Νοσοκομείου του Πύργου, τονίζει ότι διακομίζει εφτά περιστατικά την ημέρα στον παθολογικό τομέα, στα νοσοκομεία της Πάτρας. «Τον Οκτώβριο είχαμε μετρήσει 215 διακομιδές στο Ρίο και τον Άγιο Ανδρέα, σε παθολογικές ειδικότητες». Και προσθέτει: «Είναι ένα νοσοκομείο αποδεκατισμένο, αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν σε κάποιες βάρδιες, ούτε εργαστηριακά πχ. ούρα γιατί δεν έχει μικροβιολόγο. Πριν πέντε χρόνια είχαν παραιτηθεί τέσσερις παθολόγοι. Κι από τότε δεν έβαλε κανείς τα χαρτιά του εκεί».

Ως τρίτο παράγοντα υπογραμμίζει το κλείσιμο των νοσοκομείων του Νοσημάτων Θώρακος και του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου στην Πάτρα «και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνωστίζονται τα περιστατικά».

Για ποιους άλλους λόγους δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πλήρωση θέσεων

Ο Πρόεδρος της ΕΙΝΑ υπογραμμίζει ότι ένας παράγοντας που αποθαρρύνει κάποιους από το να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προκηρύξεις θέσεων σε νοσοκομεία, είναι το ενδεχόμενο μετακινήσεων σε άλλα για να καλυφθούν κενά, αλλά και το μισθολογικό. «Όταν κάποιος ξέρει ότι έχει μειωθεί ο ονομαστικός μισθός από το 2012 κατά 30%, όταν έχει αυξηθεί η εντατικοποίηση της εργασίας με 72 ώρες μέση διάρκεια εργασίας για τους ειδικευόμενους και όταν μετακινείσαι από δω κι απο εκεί,για να δουλέψεις σε άλλο νοσοκομείο α, οι θέσεις αυτές βγαίνουν άγονες γιατί άγονη είναι όλη η λογική» και τονίζει την ανάγκη να υπάρξει συνολική απόδοση κινήτρων. Μισθολογικά, εργασιακά, επιστημονικά. «Διαφορετικά ο άλλος θα παραιτηθεί και θα πάει στον ιδιωτικό τομέα».

Οι κενές οργανικές θέσεις

Οι κενές οργανικές θέσεις (μόνιμες γιατρών) για τα νοσοκομεία του Ρίου και του Αγίου Ανδρέα ανέρχονται σε περίπου 110 σύμφωνα με τον κ. Δάβουλο «κι αυτές με βάση το οργανόγραμμα του 2012 το οποίο είναι πεπαλαιωμένο. Από αυτές τον Μάρτιο προκηρύχθηκαν 8 για τον Άγιο Ανδρέα».

Οι λύσεις

Ως μια βασική λύση προκρίνει την άμεση και ταυτόχρονη προκήρυξη με κατεπείγουσες διαδικασίες όλες οι οργανικές θέσεις που απαιτούνται, αν όχι με βάση τις ανάγκες του 2022, τουλάχιστον με το οργανόγραμμα του 2012, εξηγεί. «Δεν μπορούμε δηλαδή να συζητάμε για αναβάθμιση νοσοκομείου και να μην είναι στο οργανόγραμμα η Ογκολογική Κλινική του Ρίου».

Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Αν δεν δώσεις το βάρος στην Πρωτοβάθμια πώς θα έχεις μείωση της νοσηρότητας και των εισροών στα νοσοκομεία αναρωτιέται και εκτιμά επίσης , πως ο συγχρωτισμός στα ΤΕΠ θα μπορούσε να μειωθεί μετατρέποντας τα ΤΟΜΥ σε 24ωρα,ώστε να καλύπτουν τα πιο ελαφριά περιστατικά.

«Με τις παρούσες συνθήκες αν έβγαιναν θέσεις στα ΤΟΜΥ μαζικά νομίζω θα υπήρχε μια σαφής προτίμηση πολλών συναδέλφων που θέλουν να έχουν και μια επαφή με το νοσοκομείο. Γνωρίζω περιπτώσεις συναδέλφων που παραιτήθηκαν περιμένοντας μια θέση στα ΤΟΜΥ ή λόγω του φόρτου εργασίας, ή της εντατικοποίησης ή των μετακινήσεων».

Και τρίτον ενίσχυση των νοσοκομείων και των περιφερειακών και των κεντρικών με τις θέσεις που απαιτούνται, αλλά και με μισθολογική αναβάθμιση.

Επιπρόσθετα αναφέρει ότι χρειάζεται να υπάρξει πρόβλεψη και για κτιριακή ενίσχυση και για τον Άγιο Ανδρέα κατά κύριο λόγο σημειώνει. «Με τη συγχώνευση με το Θώρακος θα έπρεπε να έχει μια αναβάθμιση 60 κλινών τις οποίες δεν έχει γιατί δεν έχει πού να τις βάλει τις κλίνες του Θώρακος».

Περιπτώσεις παραιτήσεων

Στην Παθολογική Κλινική του ΠΓΝΠ έχουν παραιτηθεί πέντε παθολόγοι την τελευταία διετία μόλις ξεκίνησαν οι μετακινήσεις για τον Πύργο, το 2020- 2022 τονίζει και αναφέρει επίσης εφτά παραιτήσεις πρόσφατα από το μικροβιολογικό τμήμα του ΠΓΝΠ . Έξι ειδικευόμενων και ενός επικουρικού και προσθέτει ότι «το μισό προσωπικό του Ρίου (συνολικά ιατρικό, νοσηλευτικό κλπ) δηλαδή οι 1.050 στους 2.000 περίπου εργαζόμενους είναι επικουρικό προσωπικό.