Μάιος με χιόνια: Το πιο ακραίο φαινόμενο των τελευταίων 40 χρόνων

Μια ασυνήθιστη «πολική» εισβολή έφερε μέχρι και χιόνια σε έναν μίνι – χειμώνα που «χτύπησε» τη χώρα μέσα στην καρδιά της Άνοιξης, με τον καιρό να δημιουργεί σπάνιες εικόνες, λευκού τοπίου, σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο Orange Press Agency για τα χιόνια που έπεσαν αυτές τις μέρες, εξηγεί τα χαρακτηριστικά αυτής της πολικής εισβολής που έφερε ο καιρός, επισημαίνοντας ότι είναι η ισχυρότερη που έχουμε δει, τη συγκεκριμένη, αντίστοιχη περίοδο, από το 1987, εδώ και 40 περίπου χρόνια.

«Έως και 13 βαθμοί κάτω από τα κανονικά»

«Έχουμε σε εξέλιξη μια ψυχρή εισβολή, η οποία είναι ακραία για την εποχή. Το 1987 τις ίδιες ημέρες είχαμε μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας. Εκτιμούμε όμως ότι η τωρινή έχει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης έντασης, δηλαδή και χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και χιόνια ακόμα και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου μέχρι την Κρήτη. Επομένως, μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει ξεπεράσει ίσως αυτό που είχε συμβεί το 1987, δηλαδή περίπου πριν από 40 χρόνια», σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου, οι αποκλίσεις από τα κανονικά επίπεδα αποτελούν ιστορικό ρεκόρ. «Οι θερμοκρασίες που είδαμε σε πολλές περιοχές, αλλά και στην Αθήνα, είναι 12 με 13 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Ευρώπη «ανάποδα»: 24άρια στον Βορρά, χιόνια στον Νότο

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική επικράτεια, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ατμοσφαιρικής διαταραχής που έχει χωρίσει την Ευρώπη στα δύο.

«Αυτή η ψυχρή εισβολή, η οποία επηρέασε τα Βαλκάνια και τη χώρα μας, συνοδευόταν επίσης από μια θερμή εισβολή στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Τις δύο τελευταίες ημέρες είδαμε θερμοκρασίες 23-24 βαθμών σε περιοχές πολύ βόρεια όπως η Στοκχόλμη και λίγο νοτιότερα, όπως οι Βρυξέλλες, το Παρίσι ή η Βαρσοβία. Επομένως, είχαμε μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου, μια πολύ έντονη θερμή εισβολή στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή στη Νότια Ευρώπη», καταλήγει ο κ. Λαγουβάρδος.