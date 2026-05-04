Πάτρα: Στο χειρουργείο σήμερα τα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Στο χειρουργείο εισάγονται σήμερα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης τους, ιδιαίτερα από ανηλίκους.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρισσία, όταν ένα 11χρονο παιδί τραυματίστηκε ενώ έπαιζε σε πλατεία της πόλης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άλλο παιδί που κινούνταν με πατίνι προσέκρουσε πάνω του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο πόδι. Ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή, ένα ακόμη παιδί τραυματίστηκε στο Ρίο, επίσης έπειτα από ατύχημα με πατίνι, με την κατάσταση να προκαλεί έντονο προβληματισμό .