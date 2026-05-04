Πάτρα: Στο χειρουργείο σήμερα τα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Αυξάνονται τα περιστατικά τραυματισμών
Στο χειρουργείο εισάγονται σήμερα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης τους, ιδιαίτερα από ανηλίκους.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρισσία, όταν ένα 11χρονο παιδί τραυματίστηκε ενώ έπαιζε σε πλατεία της πόλης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άλλο παιδί που κινούνταν με πατίνι προσέκρουσε πάνω του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο πόδι. Ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή, ένα ακόμη παιδί τραυματίστηκε στο Ρίο, επίσης έπειτα από ατύχημα με πατίνι, με την κατάσταση να προκαλεί έντονο προβληματισμό .
Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που ενέχει η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε χώρους με αυξημένη παρουσία πεζών, όπως πλατείες και πεζόδρομοι.
Ο παιδοχειρουργός του Καραμανδανείου Νοσοκομείου, Βασίλης Αλεξόπουλος, έχει επανειλημμένα επισημάνει την αύξηση των περιστατικών, τονίζοντας πως σχεδόν καθημερινά καταφθάνουν στο νοσοκομείο παιδιά και έφηβοι με τραύματα από πατίνια. Όπως σημειώνει, τα κατάγματα και οι κακώσεις αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο, ενώ απευθύνει έκκληση προς τους γονείς να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή και να καθοδηγούν τα παιδιά τους.
Πάτρα: Δύο βαρύτατα περιστατικά σε έναν μήνα στο Καραμανδάνειο- Οι κίνδυνοι που κρύβουν τα πατίνια- «Οι γονείς δεν είναι άμοιροι ευθυνών»
Παράλληλα, το θέμα της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας παραμένει κρίσιμο. Αν και προβλέπεται υποχρεωτική χρήση κράνους και ανακλαστικού γιλέκου, στην πράξη τα μέτρα αυτά σπάνια εφαρμόζονται. Ο νέος ΚΟΚ θέτει αυστηρότερα όρια και ποινές για παραβάσεις, οι οποίες πλέον προσωποποιούνται και μπορούν να επιφέρουν βαριά πρόστιμα, ακόμη και ποινές φυλάκισης σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων.
Την ίδια ώρα, νωπές παραμένουν οι μνήμες από το τραγικό δυστύχημα της 30ής Απριλίου, όταν ο 13χρονος Κωνσταντίνος Καούκης έχασε τη ζωή του στα Μακρίσια Κρεστένων Ηλείας, όταν το πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.
