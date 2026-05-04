O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε τον... DJ σε γαμήλιο πάρτι

Άλλη μια δουλειά στο μακρύ βιογραφικό του και τις αρμοδιότητες που έχει στην κυβέρνηση Τραμπ συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγινε μέχρι και DJ σε γαμήλιο πάρτι!

«ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ —Ο Μεγάλος Υπουργός Εξωτερικών μας @MarcoRubio κάνει και τον DJ σε γάμο! Εδώ τον βλέπετε εν δράσει σε έναν γάμο... Πάμεεεεεε!!!» έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο.