Ώρες αγωνίας για τον Ρούντι Τζουλιάνι: Νοσηλεύεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση

Δύσκολες στιγμές για τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση», όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του το βράδυ της Κυριακής.

Ο Τεντ Γκούντμαν, ο εκπρόσωπος, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο δήμαρχος Τζουλιάνι είναι ένας μαχητής που έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στη ζωή του με ακλόνητη δύναμη και αγωνίζεται με το ίδιο επίπεδο δύναμης αυτή τη στιγμή. Σας ζητάμε να προσευχηθείτε μαζί μας για τον δήμαρχο της Αμερικής Ρούντι Τζουλιάνι» έγραψε ο Τεντ Γκούντμαν.

Για την ώρα, πάντως, παραμένει άγνωστος ο λόγος που οδήγησε τον 81χρονο Τζουλιάνι στο νοσοκομείο ενώ το ίδιο άγνωστο είναι το για πόσο καιρό θα παραμείνει σε νοσηλεία.