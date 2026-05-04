Ώρες αγωνίας για τον Ρούντι Τζουλιάνι: Νοσηλεύεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση

Δύσκολες στιγμές για τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση», όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του το βράδυ της Κυριακής.
Ο Τεντ Γκούντμαν, ο εκπρόσωπος, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Ο δήμαρχος Τζουλιάνι είναι ένας μαχητής που έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στη ζωή του με ακλόνητη δύναμη και αγωνίζεται με το ίδιο επίπεδο δύναμης αυτή τη στιγμή. Σας ζητάμε να προσευχηθείτε μαζί μας για τον δήμαρχο της Αμερικής Ρούντι Τζουλιάνι» έγραψε ο Τεντ Γκούντμαν.
Για την ώρα, πάντως, παραμένει άγνωστος ο λόγος που οδήγησε τον 81χρονο Τζουλιάνι στο νοσοκομείο ενώ το ίδιο άγνωστο είναι το για πόσο καιρό θα παραμείνει σε νοσηλεία.
Το βράδυ της Παρασκευής ο Τζουλιάνι είχε παρουσίασε την διαδικτυακή του εκπομπή με τίτλο «America’s Mayor Live» από τη Φλόριντα λέγοντας ότι η φωνή του ήταν «λίγο άτονη».
«Ο υπέροχος Ρούντι Τζουλιάνι, ένας αληθινός πολεμιστής και ο καλύτερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, νοσηλεύεται και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τι τραγωδία που του φέρθηκαν τόσο άσχημα οι τρελοί της ριζοσπαστικής αριστεράς, οι Δημοκρατικοί, ΟΛΟΙ — ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ ΣΕ ΟΛΑ! Έκλεψαν τις εκλογές, κατασκεύασαν εκατοντάδες ιστορίες, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να καταστρέψουν το Έθνος μας και τώρα, κοιτάξτε τον Ρούντι. Τόσο λυπηρό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.
Ο Τζουλιάνι ήταν ο δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές του να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020, κάτι που οδήγησε στο να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του σε δύο πολιτείες των ΗΠΑ και σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση από εκλογικούς υπαλλήλους. Ο Τζουλιάνι αρνήθηκε ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα και ο Τραμπ του έδωσε χάρη .
Σημειώνεται ότι πέρσι ο Τζουλιάνι στον οποίο έχει αποδοθεί το παρατσούκλι «δήμαρχος της Αμερικής» για την αντίδρασή του στην επίθεση της Αλ Κάιντα στη Νέα Υόρκη στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, είχε νοσηλευτεί μετά από τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ.
