Ολυμπία Οδός: Τοποθετούνται νέες ψηφιακές κάμερες-Ποιο τούνελ θα κλείσει και για πόσο

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, απαιτείται ο αποκλεισμός του κλάδου προς Αθήνα και εκτροπή της κυκλοφορίας στον κλάδο κυκλοφορίας προς Πάτρα μέσω των Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) από τη Χ.Θ. 155,00 έως τη Χ.Θ. 152,30, ενώ η κυκλοφορία προς Πάτρα θα εξυπηρετείται από την παράπλευρη βοηθητική οδό των σηράγγων που βρίσκεται βορείως αυτών, σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα:

Στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού , θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης των παλαιών αναλογικών καμερών με νέες ψηφιακές μέσα στις σήραγγες του Πλατάνου στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στις 6.00 το πρωί έως το αργότερο τα μεσάνυχτα της Κυριακής 10 Μαΐου 2026.

Ψηφιακή αναβάθμιση για μεγαλύτερη ασφάλεια

Η μετάβαση από αναλογικά σε ψηφιακά συστήματα επιτήρησης δεν είναι απλώς μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι νέες κάμερες προσφέρουν υψηλότερη ανάλυση εικόνας, καλύτερη απόκριση σε πραγματικό χρόνο και αυξημένες δυνατότητες ελέγχου, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διαχείριση συμβάντων μέσα στις σήραγγες.



Σε έναν αυτοκινητόδρομο όπως η Ολυμπία Οδός, όπου η κυκλοφορία είναι έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, τέτοιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Πώς αλλάζει η κυκλοφορία

Για την εκτέλεση των εργασιών, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούν την προσοχή των οδηγών. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός του κλάδου προς Αθήνα στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται στον αντίθετο κλάδο, δηλαδή προς Πάτρα, μέσω των Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.), στο διάστημα από τη Χιλιομετρική Θέση 155,00 έως τη Χ.Θ. 152,30. Πρόκειται για μια λύση που εφαρμόζεται συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ώστε να διατηρείται η ροή της κυκλοφορίας, έστω και με περιορισμούς.

Παράλληλα, η κυκλοφορία προς Πάτρα θα εξυπηρετείται από την παράπλευρη βοηθητική οδό που βρίσκεται βόρεια των σηράγγων, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας σε κανένα ρεύμα.

Έκκληση για προσοχή από τους οδηγούς

Η Ολυμπία Οδός απευθύνει σύσταση προς τους οδηγούς να δείξουν κατανόηση και να ακολουθούν πιστά τη σήμανση και τις οδηγίες της Τροχαίας. Οι προσωρινές αυτές αλλαγές, αν και ενδέχεται να προκαλέσουν μικρές καθυστερήσεις, είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ενός έργου που θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση από την περιοχή των έργων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Η Ολυμπία Οδός στην ανακοίνωσή της, ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή