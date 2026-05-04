Φωτεινό «τρένο» δορυφόρων Starlink πέρασε πάνω από την Κύπρο- ΒΙΝΤΕΟ

Πολίτες από διάφορες περιοχές της Κύπρου είδαν και κατέγραψαν τη φωτεινή αλυσίδα, η οποία παρέμεινε ορατή για λίγα λεπτά πριν χαθεί στον ορίζοντα. Πρόκειται για δορυφόρους του συστήματος Starlink, της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ, οι οποίοι βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Ένα ασυνήθιστο, αλλά πλέον όλο και συχνότερο θέαμα, παρατηρήθηκε χθες το βράδυ στον ουρανό της Κύπρου , όταν φωτεινά σημεία εμφανίστηκαν να κινούνται το ένα πίσω από το άλλο, σχηματίζοντας αυτό που διεθνώς αποκαλείται «τρένο» δορυφόρων.

Γιατί μοιάζουν με φωτεινή αλυσίδα

Το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως μετά από εκτοξεύσεις νέων δορυφόρων, όταν αυτοί κινούνται αρχικά σε κοντινή μεταξύ τους διάταξη, μέχρι να μετακινηθούν στις τελικές τροχιές τους. Σε αυτή τη φάση, όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι κατάλληλες, γίνονται ορατοί από το έδαφος σαν σειρά από φωτεινά σημεία που διασχίζουν τον ουρανό.

Η καλύτερη στιγμή για να παρατηρηθούν είναι συνήθως λίγο μετά τη δύση του ηλίου ή πριν από την ανατολή, όταν οι δορυφόροι φωτίζονται ακόμη από τον ήλιο, ενώ στο έδαφος έχει ήδη σκοτεινιάσει. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, και φυσικά αρκετό για να γεμίσουν τα κοινωνικά δίκτυα με ερωτήματα. Δεν έλλειψαν βέβαια και οι δημιουργοί θεωριών συνωμοσίας που πείστηκαν ότι επρόκειτο για εξωγήινους.

Δεν υπάρχει κίνδυνος

Οι δορυφόροι Starlink χρησιμοποιούνται για την παροχή δορυφορικού διαδικτύου, κυρίως σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε επίγεια δίκτυα είναι δύσκολη ή περιορισμένη. Η Starlink αναφέρει ότι το δίκτυό της λειτουργεί σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για την παροχή ευρυζωνικού διαδικτύου.

Το φαινόμενο δεν συνδέεται με κάποιον κίνδυνο, ούτε με αστρονομικό γεγονός. Είναι αποτέλεσμα της συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου της SpaceX, το οποίο πλέον αριθμεί χιλιάδες δορυφόρους σε τροχιά. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που επικαλείται το Space.com, τον Μάρτιο του 2026 η SpaceX ξεπέρασε το ορόσημο των 10.000 ενεργών δορυφόρων Starlink σε χαμηλή τροχιά.

Παρόμοιες εμφανίσεις αναμένονται και στο μέλλον, καθώς οι εκτοξεύσεις συνεχίζονται. Η ορατότητα κάθε περάσματος εξαρτάται από την ώρα, την τροχιά, τη φωτεινότητα του ουρανού και τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν μάλιστα εφαρμογές και ιστοσελίδες που υπολογίζουν πότε οι δορυφόροι Starlink θα είναι ορατοί από συγκεκριμένη περιοχή.