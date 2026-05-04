Η στιγμή που αεροσκάφος της United χτυπά φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσεϊ πριν προσγειωθεί στο Νιούαρκ

Το Boeing 767 χτύπησε και έναν στύλο φωτισμού κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στον εναέριο χώρο του Νιου Τζέρσεϊ , όταν αεροσκάφος της United Airlines συγκρούστηκε με φορτηγό και παρέσυρε στύλο φωτισμού την ώρα που περνούσε πάνω από πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, λίγο πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ. Η πτήση UA169 που είχε απογειωθεί από τη Βενετία προσέγγιζε το Newark Liberty International Airport όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, λίγο πριν τις 14:00 τοπική ώρα. Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα καταγράφουν τη στιγμή που το αεροσκάφος πετά χαμηλά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο New Jersey Turnpike και χτυπά ένα φορτηγό αρτοποιείου, προκαλώντας χάος και συντρίμμια στο σημείο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKING</a>: Watch as dashcam video shows a United Airlines flight clipping a light pole during landing before striking a bakery truck on the ground, leaving the truck driver hospitalized.<br> <br><a href="https://twitter.com/hashtag/Newark?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Newark</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NewJersey?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewJersey</a><br><br>Watch as dashcam footage from a bakery truck captures the moment… <a href="https://t.co/OXw3xUVvtu">pic.twitter.com/OXw3xUVvtu</a></p>— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) <a href="https://twitter.com/rawsalerts/status/2051056982312772059?ref_src=twsrc%5Etfw">May 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να επιβιώσει με ελαφρά τραύματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το ίδιο βράδυ, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί μόνο μικρές αμυχές και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Ο Τσακ Πατεράκης, αντιπρόεδρος Μεταφορών και Logistics της H&S Bakery, δήλωσε στο KOMO News ότι ο τροχός του αεροσκάφους ήταν εκείνος που χτύπησε το φορτηγό. «Για μένα, το ότι όλοι μέσα στο αεροπλάνο και ο οδηγός βγήκαν σώοι, είναι πραγματικό θαύμα. Αν επαναλαμβανόταν το ίδιο σενάριο, δεν ξέρω αν θα επιζούσε κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος. Παρά την επαφή με το φορτηγό και τον στύλο φωτισμού, το Boeing 767 κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια και να κατευθυνθεί κανονικά στην πύλη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Wow! We had a close call as a United flight struck a light pole while landing at Newark Airport!<br><br>The light pole hit a vehicle on the highway as well! <a href="https://t.co/JDgQ7NWg4i">pic.twitter.com/JDgQ7NWg4i</a></p>— Vince Langman (@LangmanVince) <a href="https://twitter.com/LangmanVince/status/2051065794910441864?ref_src=twsrc%5Etfw">May 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>