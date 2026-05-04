Κεφαλονιά: Νέες αποκαλύψεις για την Μυρτώ

Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση του θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονιά, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

Η οικογένεια της 19χρονης ζητά απαντήσεις μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που έδειξαν ότι η νεαρή είχε κάνει χρήση τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών και αλκοόλ παρόλο που σύμφωνα με τους γονείς της, δεν ήταν μπλεγμένη και δεν έπινε.

Είκοσι μέρες μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς όλη η Κεφαλονιά αλλά και η χώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι πέθανε στο Αργοστόλι στις 13 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή που υπέστη μετά από χρήση ναρκωτικών και ειδικότερα κοκαΐνης, κάνναβης και κατανάλωση αλκοόλ. Η Μυρτώ βρισκόταν σε Aribnb του νησιού μαζί με τους τρεις κατηγορούμενους που βρίσκονται πλέον στον Κορυδαλλό, όταν κατέρρευσε με τους 2 εξ αυτών να την μεταφέρουν εκτός του καταλύματος και να την εγκαταλείπουν λιπόθυμη στον δρόμο.

Ωστόσο, οι αρχές διερευνούν εις βάθος την υπόθεση, ελέγχοντας για το αν πίσω από όλα κρύβεται μεγάλο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών και όχι μονο. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνα, υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν παρουσία μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ, δεν συνάδουν με τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα της Μυρτούς.

Όπως είπε ο δικηγόρος μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή του Ertnews, «αυτό που θέλει να μάθει η οικογένεια κι όλη η ελληνική κοινωνία, είναι ποιος έφερε σ’ αυτή την κατάσταση τη Μυρτώ. Το λέει μετ’ επιτάσεως η οικογένειά της, αλλά κι όσοι τη γνώριζαν, ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ ναρκωτικά με τη θέλησή της η Μυρτώ. Θέλουμε να μάθουμε τι έγινε τα τελευταία λεπτά».

Στη συνέχεια, ο Παναγής Δρακουλόγκωνας είπε ότι «λάβαμε πριν από δύο μέρες τις τοξικολογικές εξετάσεις, κι αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα, είναι ότι υπήρχε τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό της. Κάτι που καταδεικνύει ότι δεν είχε βούληση εκείνες τις ώρες. Εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, κάνναβης κι αλκοόλ».

«Δεν έχει συμπεριληφθεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων στη δικογραφία». Αναφερόμενος στα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε το κορίτσι εκείνο το βράδυ, αλλά και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, ο Παναγής Δρακουλόγκωνας είπε ότι «δεν γνωρίζουμε τίποτα ακόμα, γιατί τα κινητά είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν έχει πάει τίποτα στη δικογραφία από το περιεχόμενό τους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι όταν προχωρήσει περαιτέρω η διερεύνηση της υπόθεσης, θα υπάρξουν νέα δεδομένα που θα ξεδιαλύνουν ακόμα περισσότερο το τοπίο.

«Οι γονείς θέλουν να μάθουν ποιος την οδήγησε εκεί»

Τον δικό τους Γολγοθά ανεβαίνουν οι γονείς της αδικοχαμένης Μυρτούς, οι οποίοι προσπαθούν να συνεχίσουν να ζουν με την απώλεια του παιδιού τους. Οι ίδιοι επιμένουν ότι η 19χρονη έπεσε θύμα εκμετάλλευσης, αφού πρόκειται για ένα κορίτσι που δεν έμπλεκε, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά και δεν έπινε καν αλκοόλ.

Σύμφωνα με τον Δρακουλόγκωνα, η οικογένεια της Μυρτούς του ζήτησαν να μάθει «ποιος την οδήγησε εκεί, και τι έγινε τις τελευταίες ημέρες κι ώρες πριν από τον θάνατό της». Πρόσθεσε επίσης ότι η Μυρτώ «δεν έπινε καν αλκοόλ. Μια βόλτα αν κάνατε στα μαγαζιά της περιοχής, θα σας έλεγαν όλοι ότι έπινε κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ».

Ο Παναγής Δρακουλόγκωνας είπε ότι ο θάνατος της Μυρτούς «άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, με την κοινωνία να ζητά απαντήσεις για δύο μείζονα θέματα». «Πρώτον, το δίκτυο ναρκωτικών, που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο στην περιοχή μας. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ έχει παραγίνει», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεύτερον, αν υπάρχουν κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών παιδιών εδώ στο νησί. Δεν γνωρίζουμε την έκτασή του, και πρέπει να διερευνηθεί. Είναι πολύ νωρίς για να δούμε αν ισχύει κι αν έχει επεκταθεί», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την δουλειά της αστυνομίας στο νησί, ο δικηγόρος είπε: «Εγώ είπα στον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων με τον οποίο συζήτησα χθες μαζί με άλλους δημάρχους και φορείς ότι “βλέπω ότι οι συνάδελφοί σου φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους“. Υπάρχουν αστυνομικοί που φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους, το λέω με σιγουριά».

Τέλος, διέψευσε κατηγορηματικά κατηγορηματικά ότι οι γιατροί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, λέγοντας: «Ο διασώστης που έφτασε στο μουράγιο που ήταν αφημένο το κορίτσι μας, μου είπε ότι η κόρη του ματιού της δεν αντιδρούσε όταν της έβαλε τον φακό. Το ταξίδι της Μυρτούς είχε ξεκινήσει ήδη… Όταν προέκυψε το θέμα, επικοινώνησε μαζί μου η πρόεδρος των εργαζομένων, η οποία μου είπε “όλα είναι ψέματα Παναγή, ήταν όλοι εκεί κι έκαναν τη δουλειά τους”. Το ίδιο είπε και η μητέρα της Μυρτώς».