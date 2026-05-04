Καιρός: Στους 30°C η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα

Αντίστοιχες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν και στις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έως και τα μέσα της εβδομάδας.

Παρόμοιο σκηνικό θα διατηρηθεί και την Τετάρτη 6 Μαΐου, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 26-28 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 22-25 βαθμούς στα νησιά. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, αγγίζοντας ακόμη και τους 28-30 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 24-27 βαθμούς στα νησιωτικά τμήματα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου για τον καιρό, παρά το γεγονός ότι την Κυριακή (3.5.26) το χιόνι σκέπασε την Πάρνηθα, τη Ζήρεια και τα Καλάβρυτα, τη Δευτέρα η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 22-24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 21 βαθμών. Την Τρίτη η άνοδος θα συνεχιστεί, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 26-28 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 22-24 στα νησιωτικά τμήματα.

Μετά τα πρωτοφανή χιόνια του Μαΐου ο καιρός αλλάζει ραγδαία και το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες θα είναι σχεδόν καλοκαιρινό, καθώς τα χιόνια δίνουν τη θέση τους σε υψηλές θερμοκρασίες και σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας προς τα τέλη της εβδομάδας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν αποκλείεται θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική να κινηθούν προς την Ελλάδα μέσω της κεντρικής Μεσογείου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και απαιτείται παρακολούθηση των επόμενων ημερών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η ένταση και η διάρκεια του πιθανού θερμού επεισοδίου.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά καθώς επίσης και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 21 με 23 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.