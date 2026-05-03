Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Με 233 εκατ. δολάρια «άνοιξε» το Box Office παγκοσμίως

Τριπλάσια ποσά συγκριτικά με την πρώτη ταινία
«Εντυπωσιακούς αριθμούς» καταγράφει η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» στις πρώτες ημέρες της προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της Disney ξεπέρασε τις προβλέψεις, συγκεντρώνοντας 77 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο της Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο από το άνοιγμα της πρώτης ταινίας το 2006 (27,5 εκατ. δολάρια) και αποτελεί το τέταρτο καλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς, πίσω από τα «Michael» (97,5 εκατ.), «The Super Mario Galaxy Movie» (131 εκατ.) και «Project Hail Mary» (80 εκατ.).
Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία πρόσθεσε ακόμη 156,6 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το παγκόσμιο σύνολο στα 233,6 εκατομμύρια μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.
Η εικόνα του box office
Το «The Devil Wears Prada 2» ήταν η μοναδική μεγάλη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας, γεγονός που επηρέασε και τη συνολική κατάταξη, επισημαίνει το περιοδικό Variety.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Michael», με 54 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής, φτάνοντας συνολικά τα 423 εκατομμύρια παγκοσμίως.
Τρίτο ήταν το animation «The Super Mario Galaxy Movie» με 12,1 εκατομμύρια, ξεπερνώντας πλέον τα 900 εκατομμύρια διεθνώς.
Στην τέταρτη θέση ακολούθησε το «Project Hail Mary» με 8,5 εκατομμύρια, ενώ την πεντάδα έκλεισε το θρίλερ «Hokum» με 6,4 εκατομμύρια.
Τέλος, το «Animal Farm» έκανε πιο αδύναμο ντεμπούτο με 3,3 εκατομμύρια δολάρια, επηρεασμένο και από τις αρνητικές κριτικές.
