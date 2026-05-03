Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Με 233 εκατ. δολάρια «άνοιξε» το Box Office παγκοσμίως

«Εντυπωσιακούς αριθμούς» καταγράφει η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» στις πρώτες ημέρες της προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της Disney ξεπέρασε τις προβλέψεις, συγκεντρώνοντας 77 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο της Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο από το άνοιγμα της πρώτης ταινίας το 2006 (27,5 εκατ. δολάρια) και αποτελεί το τέταρτο καλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς, πίσω από τα «Michael» (97,5 εκατ.), «The Super Mario Galaxy Movie» (131 εκατ.) και «Project Hail Mary» (80 εκατ.).

Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία πρόσθεσε ακόμη 156,6 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το παγκόσμιο σύνολο στα 233,6 εκατομμύρια μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.