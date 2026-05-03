Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο- Πυροβόλησε 5 φορές τον πρώην φίλο του

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο πρώην φίλων συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (3/5) στο νεκροταφείο του Σκινιά του δήμου Μινώα, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το cretalive.gr, ο 24χρονος έβοσκε τα πρόβατά του όταν κάποια στιγμή άκουσε τον 21χρονο, με τον οποίο ήταν φίλοι στο παρελθόν, να ρίχνει μπαλοθιές.

Όταν βρέθηκαν από κοντά, τον επέπληξε, λέγοντας του ότι τρομάζει τα ζώα του. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ο 21χρονος αποχώρησε, όμως πέντε λεπτά αργότερα επέστρεψε και πάλι στο σημείο.

«Έλα να σου πω κοντά» προέτρεψε τον 24χρονο, ο οποίος φέρεται να υποψιάστηκε τις άγριες διαθέσεις του πρώην φίλου και το έβαλε στα πόδια. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, ο 21χρονος άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του μέχρι που μία από τις σφαίρες τον έπληξε στον αστράγαλο.

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε πέντε φορές ευθεία προς το μέρος του πρώην φίλου του, ενώ ο 24χρονος πήδηξε τον φράχτη και έτρεξε στα λιόφυτα για να γλιτώσει τα χειρότερα.

Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 21χρονος αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές για να αποσαφηνίσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί συνέλεξαν οκτώ κάλυκες από το σημείο, όπου έγινε το περιστατικό.