Αυξήσεις στα καύσιμα: Το βενζινάδικο γίνεται ξανά εφιάλτης για τους οδηγούς

Βενζίνη με το «σταγονόμετρο» βάζουν πλέον οι περισσότεροι οδηγοί, καθώς η τιμή των καυσίμων συνεχίζει την ανοδική της πορεία, πιέζοντας τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις μετακινήσεις.

«Βενζίνη βάζουμε 4- 5 ευρώ για το μηχανάκι. Το αυτοκίνητο είναι παροπλισμένο», δηλώνει χαρακτηριστικά οδηγός, περιγράφοντας την καθημερινότητα πολλών πολιτών που βλέπουν το κόστος μετακίνησης να αυξάνεται συνεχώς.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, η αμόλυβδη ακρίβυνε κατά 4,5 λεπτά, αναγκάζοντας αρκετούς να αφήσουν τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ και να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Στα ύψη οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ

Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά διαμορφώνεται στα 2,09 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κοστίζει κατά μέσο όρο 1,89 ευρώ.

Οι φόβοι για περαιτέρω αύξηση εντείνονται όσο παραμένουν αποκλεισμένα τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που επηρεάζει την αγορά πετρελαίου διεθνώς.

Την Τρίτη αναμένεται η νέα τιμολόγηση των διυλιστηρίων, με παράγοντες της αγοράς να προεξοφλούν νέα άνοδο της τιμής κατά 2 έως 3 λεπτά το λίτρο.