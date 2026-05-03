Δύο νέα ατυχήματα με πατίνια σε Κυπαρισσία και Ρίο- Ανήλικοι σοβαρά τραυματίες

Δύο νέα περιστατικά με πατίνια και σοβαρούς τραυματισμούς παιδιών σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε Κυπαρισσία και Ρίο, έρχοντας να προστεθούν στο τραγικό δυστύχημα στην Ηλεία, όπου ο 13χρονος Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή του.

Τα περιστατικά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχει η χρήση πατινιών σε πλατείες και πεζόδρομους, χώρους όπου συνυπάρχουν πεζοί και ανήλικοι χωρίς συχνά κανένα πλαίσιο ασφάλειας.

Το σοβαρότερο από τα δύο νέα περιστατικά εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε πλατεία της Κυπαρισσίας, σε μια ώρα που ο χώρος ήταν γεμάτος κόσμο. Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέα, παιδί που κινούνταν με πατίνι συγκρούστηκε με έναν 11χρονο που βρισκόταν στην πλατεία, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να τραυματιστεί στο πόδι. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, όπου οι γιατροί εκτίμησαν την κατάστασή του. Η σοβαρότητα του τραυματισμού έκρινε απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ένα παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί στην περιοχή του Ρίου. Και εκεί, παιδί τραυματίστηκε σε ατύχημα με πατίνι και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Το ανήλικο θύμα διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου και αυτό αναμένεται να χειρουργηθεί.

Τα δύο περιστατικά, σε συνδυασμό με τον θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου στην Ηλεία, επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει ρυθμιστικά ανοιχτό, τη χρήση πατινιών, ηλεκτρικών πατινιών και παρόμοιων μέσων σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς σαφείς κανόνες, ζώνες κυκλοφορίας και υποχρεωτικά μέτρα προστασίας.

Η συσσώρευση περιστατικών σε σύντομο χρονικό διάστημα θέτει επιτακτικά το ερώτημα για το πότε και αν θα υπάρξει συντονισμένη θεσμική απόκριση.