Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο- Ο 89χρονος μετά την προφυλάκισή του: «Μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι»

Χωρίς ίχνος μεταμέλειας εμφανίστηκε ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την προφυλάκισή του.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως αντιμετωπίστηκε «σαν σκουπίδι», στρέφεται κατά του κράτους και εκφράζει παράπονα για την πατρίδα που, όπως λέει, τον «πλήγωσε», ενώ διευκρινίζει πως η προοπτική της φυλακής δεν τον τρομάζει.

Η δήλωση του 89χρονου

«Το έκανα για όλους εσάς για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη όπως εγώ. Ήρθα στην Ελλάδα, μετά από 48 χρόνια δουλειάς στη Γερμανία και την Αμερική και μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ. Δεν έχουμε κράτος που σέβεται τον πολίτη. Δεν το έκανα για τα χρήματα, αλλά για την αξιοπρέπειά μου. Εγώ θα φύγω με περιμένει εκεί ψηλά η Θέμιδα. Θα σε περιμένω εκεί να τα πούμε πάλι. Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα λέω ιστορίες από το Σικάγο σε νεότερους και συμβουλές. Έμαθα ότι πρέπει να αγαπώ λιγότερο την πατρίδα μου που με πλήγωσε».

Ο 89χρονος αναμένεται να ζητήσει μέσω του συνηγόρου του, Βασίλη Νουλέζα την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, λόγω της επιβαρυμένης υγείας του, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του, συγγενείς παρά το ψυχιατρικό παρελθόν του, δηλώνουν πρόθυμοι να τον φιλοξενήσουν.