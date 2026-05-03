Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο- Ο 89χρονος μετά την προφυλάκισή του: «Μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι»

Παρότι ο ίδιος δηλώνει πως η φυλακή δεν τον τρομάζει, ο ηλικιωμένος προτίθεται να υποβάλει αίτημα για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικά μέτρα
Χωρίς ίχνος μεταμέλειας εμφανίστηκε ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την προφυλάκισή του.
Ο ίδιος υποστηρίζει πως αντιμετωπίστηκε «σαν σκουπίδι», στρέφεται κατά του κράτους και εκφράζει παράπονα για την πατρίδα που, όπως λέει, τον «πλήγωσε», ενώ διευκρινίζει πως η προοπτική της φυλακής δεν τον τρομάζει.
Η δήλωση του 89χρονου
«Το έκανα για όλους εσάς για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη όπως εγώ. Ήρθα στην Ελλάδα, μετά από 48 χρόνια δουλειάς στη Γερμανία και την Αμερική και μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ. Δεν έχουμε κράτος που σέβεται τον πολίτη. Δεν το έκανα για τα χρήματα, αλλά για την αξιοπρέπειά μου. Εγώ θα φύγω με περιμένει εκεί ψηλά η Θέμιδα. Θα σε περιμένω εκεί να τα πούμε πάλι. Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα λέω ιστορίες από το Σικάγο σε νεότερους και συμβουλές. Έμαθα ότι πρέπει να αγαπώ λιγότερο την πατρίδα μου που με πλήγωσε».
Ο 89χρονος αναμένεται να ζητήσει μέσω του συνηγόρου του, Βασίλη Νουλέζα την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, λόγω της επιβαρυμένης υγείας του, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του, συγγενείς παρά το ψυχιατρικό παρελθόν του, δηλώνουν πρόθυμοι να τον φιλοξενήσουν.
Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του
Κατά την απολογία του, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε σκοπό να σκοτώσει, επιμένοντας ότι στόχευσε χαμηλά, προς τα πόδια. Όπως ανέφερε, η πράξη του ήταν αποτέλεσμα έντονης ψυχολογικής πίεσης και αγανάκτησης, την οποία αποδίδει στην καθυστέρηση απονομής της σύνταξής του, αλλά και σε συμπεριφορές που, όπως ισχυρίζεται, προσέβαλαν την αξιοπρέπειά του.
Ο 89χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, αφού ήταν ασύλληπτος επί 6 ώρες και κατάφερε να πυροβολήσει έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, να μετακινηθεί ανενόχλητος με ταξί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε ακόμη τέσσερις υπαλλήλους στο Πρωτοδικείο Αθηνών, να διαφύγει χωρίς να τον σταματήσει κανείς, να επιβιβαστεί σε ακόμη ένα ταξί και να ταξιδέψει μέχρι την αχαϊκή πρωτεύουσα όπου συνελήφθη.
