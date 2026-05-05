Ο πρωταθλητής στίβου της ΠΓΕ που σήκωσε τίτλο με την Ομόνοια Κύπρου

Η Ομόνοια κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της στην Κύπρο με το 3-0 επί του Άρη Λεμεσού. Μασούρας, Χατζηγιοβάνης και Κίτσος το σήκωσαν

Πρωταθλήτρια Κύπρου η Ομόνοια και μαζί με αυτή και τρία… δικά μας παιδιά! Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το 22ο στην ιστορία τους με τον κόσμο να ξεσπά σε πανηγυρισμούς μετά το 3-0 επί του Άρη Λεμεσού. Γιάννης Μασούρας, Τάσος Χατζηγιοβάνης και Φώτης Κίτσος είναι οι τρεις Ελληνες που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να έρθει αυτός ο τίτλος.

Τη φετινή σεζόν ο Γιάννης Μασούρας έχει 36 συμμετοχές με δύο γκολ και έξι ασίστ, ο Χατζηγιοβάνης έχει επίσης 36 συμμετοχές με τρία γκολ και άλλες τόσες ασίστ, ενώ ο Φώτης Κίτσος 28 με τέσσερις ασίστ. Ο τελευταίος, βέβαια, ήταν και πολύ άτυχος, αφού τραυματίστηκε σοβαρά τον Ιανουάριο και έκτοτε βρίσκεται εκτός.

Να σημειωθεί πως η Ομόνοια παίρνει το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό του Champions League της επόμενης σεζόν.

Ο Γιάννης Μασούρας (24 Αυγούστου 1996, Πάτρα) αγωνίζεται ως δεξιός πλάγιος αμυντικός. Γεννήθηκε στην Πάτρα, πραγματοποιώντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Παναχαϊκής. To 2013, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την πατρινή ομάδα όπου παρέμεινε έως και το 2015, πραγματοποιώντας 15 συμμετοχές.

Το 2015 εντάχθηκε στη Λάρισα, η οποία αγωνιζόταν στη Φούτμπολ Λιγκ. Η πρώτη του χρονιά εκεί ήταν επιτυχημένη, καθώς η ομάδα του προβιβάστηκε στη Σούπερ Λιγκ, ενώ κι αυτός έλαβε το βραβείο του Καλύτερου Νέου Παίχτης της Φούτμπολ Λιγκ. Στις 28 Ιουνίου του 2018, ο Μασούρας υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, ο οποίος δαπάνησε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για την απόκτησή του. Στις 4 Φεβρουαρίου 2019, παραχωρήθηκε με δανεισμό στον Πανιώνιο μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Στις 29 Ιανουαρίου 2020, εντάχθηκε με δανεισμό στην ΑΕ Λάρισας.[10]

Στις 26 Αυγούστου 2020, παραχωρήθηκε εκ νέου με δανεισμό στην πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε έως το τέλος της σεζόν 2020-21, καθώς ο προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς δεν τον συμπεριέλαβε στα πλάνα της ομάδας για τη νέα χρονιά.

Τον Ιανουάριο του 2023, εντάχθηκε στην Μιέντζ Λεγκνίτσα, ακολούθησε η Κηφισιά, η Αστανά και φέτος η Ομόνοια Λευκωσίας.

Αν δεν τον είχε κερδίσει το ποδόσφαιρο θα είχε κάνει εξίσου μεγάλη καριέρα στον στίβο. Ήταν αθλητής της Παναχαϊκής, με προπονήτρια την Αλέκα Σιούλη, ιδιαίτερα ταλαντούχος σπρίντερ.

Στεφθηκε μάλιστα δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδας παίδων και εφήβων!

2015 Ανοικτός Εφήβων 4Χ100μ. 1ος Μασούρας Γιάννης Παναχαϊκή

2013 Ανοικτός Παίδων 4Χ100μ. 1ος Μασούρας Γιάννης Παναχαϊκή