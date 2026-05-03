Μεσολόγγι: Ο Παύλος Ντε Γκρες προσκύνησε την εικόνα «Άξιον Εστί»

Tο Μεσολόγγι επισκέφθηκε ο Παύλος Ντε Γκρες, προκειμένου να προσκυνήσει την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί», η οποία φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στην πόλη, συγκεντρώνοντας πλήθος πιστών από όλη τη χώρα.

Τον Παύλο Ντε Γκρες υποδέχθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, καθώς και ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, Γέροντας Αβραάμ Λαυριώτης, παρουσία κληρικών, τοπικών αρχών και πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στον ιερό χώρο, σύμφωνα με το messolonghinews.gr

Η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στο πλαίσιο και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο, αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία και την ιστορική μνήμη, με την παρουσία της εικόνας «Άξιον Εστί» να ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ημερών.

Η προσέλευση των πιστών συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της στιγμής και τη βαθιά σύνδεση της πίστης με την ταυτότητα του τόπου.