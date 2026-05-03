Από ήλιο σε ήλιο: Ο Γκέοργκ εκβιάζει την Κατερινέτα για να γίνει ερωμένη του

O Δρακούλης προχωράει στο σχέδιο για το προξενιό της Ανδρομέδας με τον Γκέοργκ
Άκρως ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο». Τα επόμενα επεισόδια θα προβληθούν από τη Δευτέρα 04 έως την Τετάρτη 06 Μαΐου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.
Ο Γιάννης συνεχίζει να διαδίδει κουτσομπολιά εις βάρος της Κατερινέτας, ενώ ο Δρακούλης προχωράει στο σχέδιο για το προξενιό της Ανδρομέδας με τον Γκέοργκ. Την ίδια στιγμή, η Ανδρομέδα προσπαθεί να βρει τρόπο να δει κρυφά τον Περσέα στο Μέγα Λιβάδι. Η Κατερινέτα, απελπισμένη από το γεγονός ότι ο Γκέοργκ της ζητά να γίνει ερωμένη του για να σώσει τον Περσέα από τη στοά, αποφασίζει να εκδικηθεί.
Από ήλιο σε ήλιο – Δευτέρα 04 Μαΐου
Επεισόδιο 28ο: Ο Περσέας, παρόλο που η μητέρα του ανησυχεί, αποφασίζει να δουλέψει στα μεταλλεία. Με αυτόν τον τρόπο η Κατερινέτα απελευθερώνεται από τις υποχρεώσεις της στην έπαυλη και ο Περσέας γίνεται ισότιμος «συνάδελφος» με τους υπόλοιπους εργάτες. Ο Γιάννης συνεχίζει να διαδίδει κουτσομπολιά εις βάρος της Κατερινέτας, ενώ ο Δρακούλης προχωράει στο σχέδιο για το προξενιό της Ανδρομέδας με τον Γκέοργκ. Την ίδια στιγμή, η Ανδρομέδα προσπαθεί να βρει τρόπο να δει κρυφά τον Περσέα στο Μέγα Λιβάδι. Η Κατερινέτα, απελπισμένη από το γεγονός ότι ο Γκέοργκ της ζητά να γίνει ερωμένη του για να σώσει τον Περσέα από τη στοά, αποφασίζει να εκδικηθεί.
Από ήλιο σε ήλιο – Τρίτη 05 Μαΐου
Επεισόδιο 26ο: Την τελευταία στιγμή, η Κατερινέτα αποφασίζει να μη δηλητηριάσει τους Γκρόμαν και αντί γι’ αυτό ζητά να παραιτηθεί. Η Κλάρα αναρωτιέται ποιος από τους δύο της «ρίχτηκε»: ο Γκέοργκ ή ο Εμίλ. Στο μεταξύ, τόσο οι εργάτες όσο κι ο Γκέοργκ περιμένουν με αγωνία την αξιολόγηση του Λαυρίου, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Όμως το έγγραφο πέφτει πρώτα στα χέρια του Δρακούλη, που ξαφνιάζεται από το αποτέλεσμα. Η Μαργαρίτα αρχίζει να βλέπει με συμπάθεια τον Γερακάρη και ζητά να μάθει λεπτομέρειες για τη γυναίκα από το παρελθόν που της μοιάζει. Η Κατερινέτα ξανασμίγει με τον Μανώλη, ενώ η Ανδρομέδα επιστρέφει από τη συνάντησή της με τον Περσέα, χωρίς να ξέρει ότι ο πατέρας της βρίσκεται ήδη στο σπίτι…
Από ήλιο σε ήλιο – Τετάρτη 06 Μαΐου
Επεισόδιο 27ο: Ο Γκέοργκ για πρώτη φορά βλέπει με καλό μάτι τον Δρακούλη, καθώς τον βοηθά με τις μηχανορραφίες του να στρέψει υπέρ του το αρνητικό κλίμα του Λαυρίου. Ο Γιάννης βυθίζει τη βάρκα του Γαβρίλη, αλλά το γεγονός αγνοείται. Η Κατερινέτα πανικοβάλλεται όταν μαθαίνει ότι ο Περσέας όχι μόνο δεν παραιτήθηκε από τα μεταλλεία όπως της είχε υποσχεθεί, αλλά ζήτησε από τον Δρακούλη να μπει στα φουρνέλα. Ο Περσέας της εξηγεί ότι ο Δρακούλης σκοπεύει να δώσει την Ανδρομέδα στον Γκέοργκ και πρέπει να μαζέψει χρήματα για να «κλεφτούν». Ο Μανώλης αποφασίζει να δουλέψει κι εκείνος στα μεταλλεία για να τον προσέχει, ενώ ο Περσέας γνωρίζει τη Λότε και οι δύο γίνονται φίλοι.
