Porto Leone: Ο Χρόνης βρίσκει στο καφενείο τη Λένα µε τον Αντρέα και τους υποψιάζεται

Ο Ορέστης μεταφέρεται στο νοσοκομείο µε εγκαύματα
Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου, στις 23:30.
Ο Καπετανάκος καταφέρνει και αποφυλακίζει την Αλεξάνδρα, που τον πηγαίνει να γνωρίσει τον εγγονό του. Ο Γιάµαρης, ηττημένος, ενημερώνει την Γαλήνη, που καταρρακώνεται από τα νέα. Ο Ορέστης συναντιέται µε την Βούλα και η κουβέντα τους καταλήγει αδιέξοδη, ενώ ο Χρόνης βρίσκει στο καφενείο τη Λένα µε τον Αντρέα και αρχίζει να υποψιάζεται.
Porto Leone – Δευτέρα 04 Μαΐου
Επεισόδιο 51ο: Ο Ορέστης μεταφέρεται στο νοσοκομείο µε εγκαύματα, ενώ ο Καπετανάκος βάζει λυτούς και δεμένους προκειμένου να αποφύγει η Αλεξάνδρα την προφυλάκιση. Η Γαλήνη επιβεβαιώνει τις υποψίες της ότι άνθρωπος του Καπετανάκου ευθύνεται για την φωτιά στην εταιρεία, όταν ο Γιάμαρης της παρουσιάζει ένα στοιχείο που ανακάλυψε στον τόπο του εγκλήματος. Ο Καπετανάκος μαθαίνει εμβρόντητος ότι η Αλεξάνδρα έχει κρύψει το παιδί του Στράτου στο διαμέρισα κάτω από το σπίτι τους και η Ξένη ζητάει απελπισμένη την βοήθεια του Μανώλη. Η Βούλα έχει µια απρόσμενη συνάντηση στο νοσοκομείο και ο Βούλγαρης ζητάει από τον Βλασσόπουλο µία προσωπική χάρη σε σχέση µε τον Γιάμαρη. Η Ρίτα δυσκολεύεται να συνυπάρξει µε την Άντζελα στο µαγαζί, ενώ η Κοραλία έρχεται αντιμέτωπη µε το µένος της Βίκυς.
Porto Leone – Tρίτη 05 Μαΐου
Επεισόδιο 52ο: Ο Καπετανάκος καταφέρνει και αποφυλακίζει την Αλεξάνδρα, που τον πηγαίνει να γνωρίσει τον εγγονό του. Ο Γιάµαρης, ηττημένος, ενημερώνει την Γαλήνη, που καταρρακώνεται από τα νέα. Ο Ορέστης συναντιέται µε την Βούλα και η κουβέντα τους καταλήγει αδιέξοδη, ενώ ο Χρόνης βρίσκει στο καφενείο τη Λένα µε τον Αντρέα και αρχίζει να υποψιάζεται. Ο Βούλγαρης επισκέπτεται την καμένη εταιρεία και δεν αντέχει τον οίκτο που εισπράττει από παντού. Καταστρώνει σχέδιο ανάκαμψης του κύρους και της ισχύος του, την ίδια ώρα που ο Γιάµαρης µε την Άντζελα σχεδιάζουν να αποκαλύψουν την απάτη µε τα παράνοµα όπλα των Καπετανάκων, µέσω του Ταλιούρη.
