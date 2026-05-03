Τραγωδία στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου- ΒΙΝΤΕΟ

ΝΕΟΤΕΡΟ: Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ντογάνσεχιρ, όταν λεωφορείο της εταιρείας Muş Yolu Turizm, με αριθμό κυκλοφορίας 34 FB 5349 και οδηγό του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ανετράπη στο οδικό δίκτυο Μαλάτια–Αντιγιαμάν, κοντά στη συνοικία Πολατντερέ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Πρώτη Ενημέρωση: Επιβατικό λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε στη Μαλάτια της Τουρκίας το απόγευμα της Κυριακής.

Οι πρώτες αναφορές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες.

Επί τόπου βρίσκονται διασώστες και αστυνομικοί.

Το συγκεκριμένο σημείο στην ανατολική Τουρκία είναι γνωστό για τις δύσκολες στροφές του.