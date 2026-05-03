Τραγωδία στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου- ΒΙΝΤΕΟ

Το όχημα βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα τουλάχιστον τέσσερις επιβάτες
ΝΕΟΤΕΡΟ: Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ντογάνσεχιρ, όταν λεωφορείο της εταιρείας Muş Yolu Turizm, με αριθμό κυκλοφορίας 34 FB 5349 και οδηγό του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ανετράπη στο οδικό δίκτυο Μαλάτια–Αντιγιαμάν, κοντά στη συνοικία Πολατντερέ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Πρώτη Ενημέρωση: Επιβατικό λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε στη Μαλάτια της Τουρκίας το απόγευμα της Κυριακής.
Οι πρώτες αναφορές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες.
Επί τόπου βρίσκονται διασώστες και αστυνομικοί.
Το συγκεκριμένο σημείο στην ανατολική Τουρκία είναι γνωστό για τις δύσκολες στροφές του.
Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ- Τι είπε στους αστυνομικούς
Αχαΐα: Εκτροπή οχήματος με τραυματισμό στο δρόμο Ματαράγκας- Κεφαλαϊϊκων
Φυλακές Νιγρίτας: Πώς έγινε η συμπλοκή με τους δύο νεκρούς κρατουμένους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr