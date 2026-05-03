Φυλακές Νιγρίτας: Πώς έγινε η συμπλοκή με τους δύο νεκρούς κρατουμένους

Περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο προσκήνιο αναφορικά με τη συμπλοκή στις Φυλακές Νιγρίτας στις Σέρρες, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν δύο κρατούμενοι τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεκροί κρατούμενοι είναι ένας Ιρακινός και ένας Αλγερινός. Όλα ξεκίνησαν όταν τέσσερις κρατούμενοι βγήκαν να προαυλιστούν από κελί που βρίσκεται στο πειθαρχείο. Ξαφνικά, έσπασαν τα λουκέτα από δύο κελιά που ήταν κοντά και έβγαλαν τους κρατούμενους.

Η φονική επίθεση σε βάρος των δύο κρατουμένων λόγω διαφορών

Τότε, όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς το κελί που κρατούνταν ο Ιρακινός και ο Αλγερινός, με τους οποίους είχαν διαφορές και τους επιτέθηκαν με διάφορα αντικείμενα, με αποτέλεσμα ο ένας να σκοτωθεί εκείνη την ώρα, ενώ ο άλλος πέθανε στο νοσοκομείο, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ίδιο κελί βρισκόταν και ένα ακόμα άτομο, το οποίο όμως δεν πείραξαν.